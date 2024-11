Anticipazioni La rosa della vendetta ultima puntata 17 novembre 2024: Gulcemal è vivo

Dopo aver tenuto compagni ai telespettatori di Canale5 per settimane e settimane La Rosa della vendetta giunge al termine con i suoi colpi di scena, intrighi, scoperte choc, rivelazioni, segreti e risvolti inaspettati. Questa sera, domenica 17 novembre 2024, andrà in onda l’ultima puntata e si scoprirà come finisce La Rosa della vendetta e dalle anticipazioni si scopre che, almeno questa a differenza di tutte le altre dizi turche, avrà un lieto fine per Gulcemal e Deva. I personaggi interpretati da Murat Unalmis e Melis Sezen riusciranno a coronare finalmente il loro sogno d’amore e vivere felici e contenti.

Il Patriarca 2, Claudio Amendola anticipa: "Nemo si vendicherà di Mario? Ci sarà la rivalsa"/ Spoiler bomba

Andando con ordine dalle anticipazioni La Rosa della vendetta sull’ultima puntata si scopre che Gulcemal si sarà gettato da un dirupo ma il suo corpo non verrà mai trovato. Il suicidio di Gulcemal getterà tutti nello sconforto ma le uniche a ritenere che l’uomo sia ancora vivo sono Deva, che nel frattempo è diventata mamma del piccolo Cemal e Zafer. La donna dopo aver assistito al lancio dal dirupo del figlio sarà profondamente cambiata, capirà tutti i gravi errori che ha commesso nel passato soprattutto nei riguardi del figlio ma sarà speranzosa sul fatto di poter rimediare in futuro perché anche lei è convinta che sia vivo. È la realtà sarà proprio questa perché si scoprirà che Gulcemal è vivo.

Location Il Patriarca 2, dov'è stata girata la fiction di Canale5/ Scenari suggestivi tra Lazio e Puglia

Come finisce La rosa della vendetta, ultima puntata del 17 novembre 2024: lieto fine per Gulcemal e Deva

La anticipazioni La rosa della vendetta di questa sera svelano che la puntata inizia con un balzo in aventi di cinque anni. Gulendam e Mert dopo tutte le tensioni si sono chiariti e felici e innamorati sono diventati genitori della piccola Mujian. Zafer sarà profondamente cambiata mentre Deva, che in questi cinque anni non avrà voluto nessun uomo al suo fianco si dedica unicamente al figlio Cemal, il bambino è il figlio di Gulcemal che non ha mai conosciuto. Tutti sono ancora addolorati per la morte del Sehin ma un altro avvenimento spiazzerà le loro vite: Cemal sparirà nel nulla, cos’è successo al bambino? Qualcuno l’ha rapito?

Cast Il Patriarca 2, chi sono gli attori fiction Canale 5/ Da Claudio Amendola a new entry Giulia Bevilacqua

Come finisce La rosa della vendetta? Deva si precipiterà al parco chiedendo informazioni a chiunque possa averlo visto, mentre i nonni allerteranno la polizia. Gara e İbrahim si uniranno alla ricerca e informeranno Deva della situazione. L’intero paese sarà in subbuglio, con la polizia e i familiari che correranno contro il tempo per trovare il bambino. Cemal in realtà sarà con Gulcemal che lo consegnerà agli agenti con l’intenzione di imbarcarsi su una nave, ma non partirà mai. Non vorrà abbandonare il figlio e così farà ritorno nella stazione di polizia per chiedere l’indirizzo di casa di Deva. Si presenterà, in anticipo, all’inaugurazione della mostra della donna: rivedrà tutti i suoi cari e consegnerà loro un libro per Deva. Per chi volesse proseguire oltre negli spoiler, si arriva alle battute finali della soap. Gulcemal rivedrà tutti i suoi cari dalla sorella Gulendam, al fratellastro Armagan, conoscerà i nipotini e ci sarà un lungo braccio con la madre Zafer che gli chiederà scusa. E soprattutto ci sarà il lieto fine per Gulcemal e Deva.

La rosa della vendetta, come vederlo in streaming

È tutto pronto per l’ultima puntata della dizi turca fondata sul turbolento amore tra Gulcemal e Deva, le anticipazioni svelano che non mancheranno colpi di scena e che ci sarà il lieto fine per i due protagonisti. Svelato come finisce La rosa della vendetta non resta che ricordare che l’ultima puntata andrà in onda domenica 17 novembre 2024 in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21.35 circa ed è possibile seguire la puntata anche in streaming su Mediaset Infinity, sul sito è anche possibile rivedere tutte le scorse puntate.