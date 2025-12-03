Come finisce L'Altro Ispettore, anticipazioni ultima puntata 9 dicembre 2025: Due drammi per Domenico Dodaro e una verità dal passato

Anticipazioni L’Altro Ispettore, ultima puntata 9 dicembre 2025: due morti choc per Domenico Dodaro

Dopo il successo della prima puntata che ha totalizzato il 17.8% di share superando i 3 milioni di telespettatori ed in attesa dei dati d’ascolto della seconda che sta andando in onda, dalle anticipazioni sulla terza ed ultima puntata in onda il 9 dicembre 2025 si scopre come finisce L’Altro Ispettore. La fiction di Rai1 ha per protagonista Alessio Vassallo che veste i panni di Domenico Dodaro, l’altro ispettore, appunto, rispetto a quelli di polizia cui le fiction ci hanno abituato. Dodaro è un ispettore del lavoro ed il suo lavoro e quello di controllare la sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenire che si verifichino incidenti con morti e feriti.

Nel primo episodio si è ricordata la tragica morte di Luana D’Orazio, la 22enne morta stritolata da un orditoio. Nella prossima puntata invece l’ispettore Domenico Dodaro sarà alle prese con la morte di Serena, Furino e Carmelo, nomi di fantasia che tuttavia ricalcano i veri casi di cronaca di incidenti sul lavoro nel nostro Paese. Dalle anticipazioni L’Altro Ispettore si scopre che nel primo episodio, dal titolo fine corsa, Mimmo indagherà sul caso di Serena, rimasta vittima di un incidente stradale mentre rincasava dopo il turno di notte presso una clinica privata dove lavorava come infermiera. Tuttavia Dodaro sin da subito capirà che qualcosa non torna e indagherà nell’ambiente di lavoro. Il secondo episodio, invece, s’intitola Seconda Occasione e Mimmo dovrà investire sulle morti di Furino Villa e Carmelo Ricci, i cui corpi sono stati ritrovati senza vita all’interno di un silo…

Come finisce L’Altro Ispettore: chi sceglie Domenico tra Raffaella ed Eleonora?

Al centro delle trame della nuova fiction di Rai1 non ci sono solo i casi drammatici delle morti sul lavoro ma anche la vita privata del protagonista. Dodaro ha perso la moglie in seguito ad una malattia e per questo ha deciso di ritornare a Lucca nella sua città d’origine insieme ai suoi affetti la madre Carla ed Alessandro, amico di famiglia che anni prima ha perso l’uso delle gambe in un incidente sul lavoro che, invece, è costato la vita a Pietro il papà di Mimmo ma non tutto è chiaro e dalle anticipazioni L’Altro Ispettore si scopre che sulla dinamica della morte e dal passato arriveranno delle sconvolgenti novità.

Spazio avranno anche le relazioni sentimentali del protagonista, Domenico Dodaro è concentrato sul lavoro ma allo stesso tempo subisce il fascino di due donne molto diverse tra loro da una parte Eleonora Lagonegro, sua ex compagna di scuola della quale era innamorato e rivedendola si è riaccesa la fiamma, e la P.M. Raffaella Pacini, anche lei ex compagna di classe con la quale lavora in un clima di screzi ed alti e bassi. A dissipare la matassa ci pensa Mimì, la figlia di Mimmo, che non ha dubbi il padre dovrebbe scegliere Raffaella come sua fidanzata ma che scelta farà Domenico? L’appuntamento con l’ultima puntata per sapere come finisce L’Altro Ispettore è per martedì prossimo 9 dicembre 2025.