Come finisce Le indagini di Lolita Lobosco 3? Anticipazioni finale di stagione: caso complicato per la vicequestore

Rai1 ha deciso di riproporre le repliche di una delle fiction più amate e di successo: Le indagini di Lolita Lobosco 3, la serie tv con protagonista Luisa Ranieri tratta dai romanzi di Gabriella Genisi. Ambientata in Puglia ruota attorno alla figura della vicequestore Lolita Lobosco tra complicati casi da seguire e sentimenti contrastanti da gestire. La terza stagione, infatti, vedrà la protagonista alle prese con i sentimenti verso l’ex fidanzato Angelo e la nuova scintilla che scoccherà con Leon. Ma come finisce Le indagini di Lolita Lobosco 3?

Le anticipazioni Lolita Lobosco 3 svelano che mentre Lobosco indagherà sull’omicidio di un uomo ritrovato cadavere in un laghetto sarà Esposito che indagando capirà che si tratta di un ragazzo brasiliano che appena atterrato è stato prelevato dagli uomini di Mariuccio, criminale ben noto alla vicequestore che in passato ha fatto affari con suo padre. Mariuccio deciderà di collaborare con le forze dell’ordine e verranno fuori delle verità incredibili. Non sarà solo le indagini a tormentare la protagonista, anche sul fronte personale arriveranno batoste e scossoni.

Le anticipazioni Le indagini di Lolita Lobosco 3 rivelano inoltre che sul fronte personale la protagonista dovrà fare i conti con i suoi sentimenti, s’imbatterà causalmente in Danilo, il suo giovane ex collaboratore, che le presenterà la sua nuova moglie e Lolita dall’incontro non resterà indifferente. E non è tutto, perché nel frattempo si avvicinerà all’ex fidanzato Angelo, consapevole degli errori commessi dall’uomo ma anche del fatto che è pentito Lolita gli darà un’altra chance.

Come finisce Lolita Lobosco 3? A destare preoccupazione, però, sarà la sorte del giovane Domenico. Angelo riceverà un video in cui si vede il ragazzo tenuto legato e bendato: il 17enne è stato sequestrato per costringere l’uomo a ritrattare la sua testimonianza, testimonianza che è di fondamentale importanza nel processo contro gli assassini del padre di Lolita. La situazione sarà sempre più drammatica: Domenico morirà oppure Lobosco riuscirà ad scoprire in tempo dove si nasconde e salvargli la vita?