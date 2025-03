Come finisce Le onde del passato, cos’è successo davvero ad Anna e Tamara: emerge tutta la verità sul passato?

Si sta per concludere anche la quarta e terzultima puntata della fiction di successo di Canale5 Le onde del passato con protagonista Anna Valle ed Irene Ferri ed il mistero si fa sempre più fitto tra segreti, colpi di scena ed una terribile domanda che dura da più di vent’anni: cos’è successo davvero ad Anna e Tamara nel 2004, chi sono i colpevoli della violenza subita e soprattutto chi li ha coperti? Insomma c’è molta attesa nello scoprire come finisce Le onde del passato e se tutta la verità verrà svelata o ci sarà un finale aperto ma per riavvolgere il filo della trama è necessario partire dall’inizio.

La fiction di Canale 5 Le onde del passato ha per protagoniste Anna Reali e Tamara Valenti, due amiche che circa vent’anni prima, giovanissime hanno subito una violenza, sono state vittime di uno stupro di gruppo ma i colpevoli non sono mai stati assicurati alla giustizia e non hanno pagato per il loro crimine. Le due, diventate donne, hanno cercato di voltare pagine la prima diventando una pilota d’aereo e l’altra aprendo un B&B. Tutto cambia, però, quando Tamara riconosce in un avvocato, Marco Zan, uno degli stupratori e lo rapisce allo scopo di estorcergli delle informazioni. L’uomo però viene trovato morto e Tamara accusata dell’omicidio. A questo punto Anna ritorna all’Isola d’Elba per scoprire la verità e tentare di scagionare l’amica mentre indagare ci sarà il commissario Luca Bonnard, e tra misteri, risvolti inaspettati e colpi di scena spiazzando verrà fuori la verità su cos’è successo ad Anna e Tamara quella notte e chi sono i colpevoli?

Anticipazioni Le onde del passato ultima puntata: resa dei conti finale con tutti contro tutti

Nel corso di queste puntate della fiction di Canale5 sono venute a galle delle verità sconvolgenti ma i dubbi e le domande sono ancora moltissime. Innanzitutto il commissario Luca Bonnard sin dall’inizio ha capito che Anna Reali altri non era che la ragazza che vent’anni prima, proprio la notte della violenza, a cui ha salvato la vita dopo che la giovane si era gettata in mare per sfuggire ai suoi carnefici. Quello che suo malgrado non sapeva e che ha scoperto durante le indagini e che nella vicenda era coinvolta anche la moglie Michela, trovata morta proprio quella notte. Verrà fuori altro su Michela? L’ex commissario Giuseppe Puccini, che all’epoca si è occupato della vicenda, ha insabbiato tutto perché? L’uomo, scoperto da Anna, ha tentato di ucciderla e per questo Mia per salvarla lo ha ucciso.

Sull’omicidio indagherà la figlia dell’ex commissario, Beatrice, anche lei poliziotta e totalmente all’oscuro di tutto che si troverà davanti ad un’atroce verità. E poi spunterà un quarto uomo chiave che potrebbe risolvere una volta per tutte questi misteri: chi ha aggredito Tamara in carcere? Chi ha manomesso le bombole d’ossigeno di Luca per tentare di ucciderlo e chi minaccia Anna e Mia? Insomma le domande restano tante per questo cresce l’attesa nello scoprire come finisce Le onde del passato la cui ultima puntata andrà in onda 21 marzo 2025.