Come finisce Makari 3?/ Anticipazioni sull’ultima stagione: Saverio e Suleima in crisi ma…

Finale Makari 3, come finisce la fiction di Rai 1: anticipazioni ultima stagione

Questa sera su Rai1 andrà in onda l’ultima puntata di Makari 2, fiction di successo di Rai1 incentrata sulle vicende del giornalista Saverio Lamanna (Claudio Gioè) tra intricati casi d’omicidio e l’amore per la giovane Suleima (Ester Pantano). Si tratta di repliche della scorsa stagione mentre nei mesi scorsi sono state trasmesse le puntate di Makari 3 e già circolano indiscrezioni e rumors su Makari 4 con le prime voci sul cast, sugli addii e sui nuovi ingressi e sui personaggi storici che restano. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, come finisce Makari 3?

Prima di svelare le anticipazioni sul finale di Makari 3 sveliamo la trama dell’intera stagione. Saverio è un giornalista che dopo essere stato licenziato torna in Sicilia ed inizia ad indagare su ciò che succede nel suo paese natale Makari. Qui conosce l’eccentrico Peppe Piccionello (Domenico Centamore) e si innamora della giovane studentessa Suleima. Nella terza l’amore di Saverio con quest’ultima inizia a traballare per colpa dell’arrivo delle due ex del giornalista. A creare scompiglio, però, sarà soprattutto l’arrivo della professoressa Michela Pancino (Serena Iansini) che sin dall’inizio sembra nutrire dei sentimenti nei confronti di Lamanna e, durante un momento di crisi di quest’ultimo tra i due scattarà un bacio.

Makari 3 come finisce? Anticipazioni gran finale: Saverio e Suleima superano la crisi

Ed a questo punto si arriva al finale di Makari 3, come finisce la fiction di Rai 1 con protagonista Claudio Gioè ed Ester Pantano. Il rapporto tra Suleima e Saverio viene messo in discussione dai genitori di lei, Alfonso e Matilde che stravedono per Giulio (Eugenio Fantastichini) suo ex fidanzato e soprattutto suo coetano con cui ha frequentato la stessa Università. Giulio mira a riconquistare Suleima mentre Saverio viene corteggiato da Michela. Durante un periodo di sconforto e di fragilità tra Michela e Saverio scatta il bacio e Suleima lo viene a scoprire.

Suleima e Saverio sono in piena crisi e si lasciano. La giovane architetto scopre che la professoressa è stata ospitata a casa di Saverio (a causa di un equivoco) e fraintendendo la situazione decide di lasciare il giornalista. Quest’ultimo è pronto a tutto pur di riconquistarla. Piccionello e Azrah organizzano una trappola fecendoli incontrare a sorpresa ma senza raggiungere l’obbiettivo. Alla fine, però, grazie soprattutto alla saggezza del papà di Saverio, che le giura amore eterno, Suleima deciderà di dargli una seconda chance. Lieto fine, dunque, per i due protagonisti.











