Arriva all’ultimo atto il racconto delle anticipazioni Makari 3 con la puntata conclusiva che andrà in onda la prossima settimana. Una maratona di repliche che è stata ben accolta dai telespettatori che hanno potuto così recuperare o rinfrescare la memoria in attesa che faccia il suo esordio anche la quarta stagione. Ma come finisce Makari 3? L’ultima puntata andrà a determinare un vero e proprio spartiacque per i protagonisti, sia per ciò che riguarda le scelte personali sia per un imprevedibile colpo di scena.

Anticipazioni Makari 4, Saverio dimentica Suleima: un'altra donna sempre più protagonista/ Spoiler clamoroso

Le anticipazioni Makari 3 per l’ultima puntata del 22 giugno 2025 partono dall’episodio ‘La segreta alchimia’. Saverio e Peppe si trovano in un centro termale dove dovrebbero trascorrere qualche giorno di sano relax e tranquillità. Tutto cambia in breve tempo dato che, ironia della sorte, arrivano presso la struttura anche Suleima – reduce dalla rottura con il protagonista – e Azrah. Solo più tardi emergerà che tutto è stato ordito proprio da Peppe al fine di propiziare un ritorno di fiamma.

Anticipazioni Makari 3 terza puntata 15 giugno 2025/ Chi ha ucciso Nino Ardente?

Suleima ha preso la sua decisione… Anticipazioni Makari 3 e come finisce, ultima puntata 22 giugno 2025

Non è però l’incontro con finalità sentimentali a sconvolgere la vita dei protagonisti bensì un terribile colpo di scena. La proprietaria della struttura termale viene inspiegabilmente trovata senza vita; si tratta di Carolina Torre, all’apparenza ben vista da tutti e ciò alimenta ulteriormente il mistero sul delitto. Ben presto emerge un reticolo di loschi affari che potrebbe giustificare quanto accaduto; Saverio viene infatti a conoscenza di un truffa in corso da anni e ordita proprio dal marito della donna appena deceduta e del sindaco di Spinalba.

Anticipazioni Makari 3, puntata oggi 1 giugno 2025/ Saverio stravolto da due donne

Mentre Saverio è intento a smascherare la scabrosa truffa che coinvolge la struttura termale sconvolta dall’omicidio di Carolina Torre, non tramonta il desiderio di ritrovare l’amore con Suleima. Quest’ultima sembra ormai sempre più decisa a chiudere la storia trasferendosi a Seoul con Giulio ma qualche dubbio le resta; perplessità che diventano poi certezza con il perentorio intervento di Peppe. Stando alle anticipazioni Makari 3 per l’ultima puntata in onda il prossimo 22 giugno 2025 la giovane, proprio quando ormai sembrava impossibile, torna sui suoi passi e dà una nuova possibilità a Saverio.