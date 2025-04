Anticipazioni Il paradiso delle signore ultime puntate: come finisce tra Marcello e Adelaide, i due sempre più in crisi

Si sta per concludere anche questa stagione de Il Paradiso delle signore, mancano infatti poche puntate prima del gran finale di stagione ed alcune storytelling giungeranno a conclusione mentre altre rimarranno aperte per poi proseguire nella prossima stagione. Al centro delle trame continua ad esserci l’amore tra la contessa Adelaide di Sant’Erasmo e Marcello Barbieri, amore contrastato e tormentato per l’epoca. Innanzitutto per la differenza d’età tra i due ma anche per la differenza di classe sociale e di stile di vita. Il loro amore però sembrava resistere alle intemperie.

I Cesaroni - Il ritorno: chi sono le new entry/ Spunta il nome di Melissa Monti, fidanzata di Cristian Totti

Tuttavia nel corso di questa stagione ci sono stati dei notevoli colpi di scena che hanno allontanato Adelaide e Marcello. La contessa ha scoperto di avere una figlia Odile e l’arrivo della giovane a Milano ha portato non poco scompiglio, a catturare l’attenzione poi anche il mistero sull’identità del padre svelato solo nelle recenti puntate. La storia d’amore tra i personaggi di Vanessa Gravina e Pietro Masotti ha subito anche un altro scossone dovuto alla malattia della Contessa. Adelaide scoperto di avere un serio problema al cuore ha lasciato Milano e tutti i suoi cari facendo perdere le tracce di se. Salvo poi essere trovata da Umberto e salvata da Enrico. Tutto ciò ha influito sul rapporto con il giovane e dalle anticipazioni Il paradiso delle signore si scopre come finisce tra Marcello e Adelaide.



Anticipazioni Tradimento 17 aprile 2025/ Sezai si farà da parte? Oltan vuole impedire le nozze di Tolga

Come finisce Marcello e Adelaide Il paradiso delle signore? Lui pensa ancora a Rosa

Nei mesi scorsi, Marcello e Rosa si erano lasciati andare a un momento di passione, dovuto anche all’assenza della contessa a Milano. Quando Adelaide si era recata a Londra per sottoporsi alle cure per la sua malattia, Marcello è sprofondato nel più totale sconforto e, in un momento di debolezza si era lasciato andare con Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) e tra i due è scoccato un bacio intenso ed appassionato. Successivamente, però, a mente lucida entrambi aveva convenuto che tutto ciò fosse stato uno sbaglio e la nipote di Armando aveva deciso di lasciare la casa condivisa con Barbieri per evitare imbarazzi e da trasferirsi da Irene.



Ma cosa succederà nelle prossime puntate? Le anticipazioni Il paradiso delle signore svelano che per Marcello sarà sempre più complicato assistere alla felicità di Rosa con Tancredi. La giovane Venere, infatti, ha ceduto al corteggiamento del Sant’Erasmo mentre Barbieri continua ad essere al fianco di Adelaide. Tuttavia, Marcello si renderà conto di non riuscire a togliersi dalla testa Rosa e quel bacio lo ha profondamente scosso e quindi si ritroverà ancora una volta a soffrire per l’allontanamento dalla ragazza fino a trovare il coraggio e dichiarare i suoi veri sentimenti alla giovane.

Fuochi d'artificio, anticipazione choc su una morte/ Carla Signoris: "Nonna Olga? Un dramma nel suo passato”

Adelaide sotto ricatto di Umberto dopo la scoperta su Odile? Come finisce Il paradiso delle signore

E non è tutto, anche Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) avrà un ruolo nella rottura tra Adelaide e Marcello ne Il Paradiso delle signore, le anticipazioni infatti svelano che dopo aver scoperto che Odile è sua figlia terrà sotto ricatto la Contessa. Del resto entrambi hanno sempre avuto un rapporto di amore ed odio. Non solo sono stati insieme in passato ma dopo la morte di Margherita, moglie del Commendatore e sorella della Contessa, Adelaide si è trasferita da cognato per aiutarlo a crescere i due figli Marta e Riccardo. E tale rapporto continuerà a durare. “Io e Adelaide saremo per sempre legati” ha confessato Guarnieri e Tancredi proprio nella puntata andata in onda ieri. Insomma come finisce tra Marcello e Adelaide a Il paradiso delle signore? Quasi certamente i due contro ogni aspettativa si lasceranno.