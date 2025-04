Anticipazioni Mare Fuori 5, ultima puntata del 6 maggio 2025: Luigi in preda dai sensi di colpa per la morte di Milos

C’è grande attesa per il finale di stagione di Mare Fuori 5 che andrà in onda mercoledì prossimo in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.20 circa. Come finisce Mare Fuori 5? Facendo un passo indietro dalle anticipazioni si scopre che il primo episodio di puntata s’intitola La verità e si apre con una scoperta sconvolgente e drammatica: Milos è stato ucciso. Luigi, Cucciolo, comunicherà al fratello di sentirsi in colpa, è stato lui infatti assetato di potere a consegnare Milos a Carmela la quale lo ha ucciso in una chiesa per vendicare la morte di Edoardo. Ed infatti successivamente si vedrà la giovane recarsi proprio nella tomba di Conte convinta che adesso lui riposerà in pace.

Dall’altra Luigi sarà sempre più convinto che sia stata Rosa ad uccidere Milos, o comunque ad averglielo ordinato, e la minaccerà di morte. Nel frattempo dalle anticipazioni Mare Fuori 5 ultima puntata del 6 maggio 2025 si scopre che Massimo inizierà a provare dei sentimenti nei confronti di Maria, madre di Rosa, e in un momento di debolezza cercherà di baciarla, venendo però respinto. Sofia avrà sempre più problemi con la figlia Lorenza e quest’ultima, sempre più vicina a Federico e Samuele si metterà in guai seri. Anche Lino sarà nei guai nel tentativo di dimostrare l’innocenza di Silvia. L’uomo è innamorato della giovane che però a sua volta inizia a provare dei sentimenti per Angelo…

Come finisce Mare Fuori 5: Rosa e Tommaso vittime di un agguato: chi ha sparato e chi muore

Si giunge così all’ultimo episodio dell’ultima puntata di Mare Fuori 5, dal titolo Innocente. Con una serie di flashback si scopre il vero motivo per cui Marta e Sonia sono finite all’IPM mentre Simone si riavvicinerà sempre di più a Donna Wanna. L’ultimo episodio sarà ricco di colpi di scena e clamorosi risvolti. Carmela dirà a Rosa che la stesa in cui è morto Eugenio, fratello di Tommaso, è stata ordinata proprio dal fratello Ciro e forse è stato quest’ultimo a sparare il colpo mortale per il piccolo.



Come finisce Mare Fuori 2? Con una serie di morti sconvolgenti: Carmela ordina l’assassino di Donna Wanna la quale, ferita a morte nella sauna, chiede a Simone di occuparsi degli affari. Nel frattempo Rosa e Tommaso si recano al Luna Park dove Eugenio è stato ucciso, dopo un momento toccante di commozione e ricordo i due finiscono vittime di un agguato. Tommaso fa scudo con il suo corpo a Rosa venendo gravemente ferito: morirà? Buone notizie, invece, per Silvia a Cardio Trap che, scontata la loro pena, escono dall’IPM.