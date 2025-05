Anticipazioni Mare Fuori 5 ultima puntata di questa sera, 7 maggio 2025: scontro tra Carmela e Rosa

Come finisce Mare Fuori 5? È arrivato il momento del gran finale di stagione della fiction di Rai2 incentrata sulle vicende dei ragazzi dell’IPM di Napoli: questa sera va in onda l’ultima puntata di Mare Fuori 5 e dalle anticipazioni si scopre che cosa succederà negli ultimi due episodi dal titolo La verità e L’innocente. Il primo episodio si apre con il senso di colpa di Cucciolo, Luigi confesserà al fratello Raffaele che Carmela ha ucciso Milos ma è lui che si sente il vero responsabile per averlo tradito e consegnato alla sua aguzzina, tuttavia è convinto che sua stata Rosa ad ucciderlo e per questo la minaccerà di morte.

Perché The Family non va in onda oggi 7 maggio 2025?/ Anticipazioni 8-9 maggio: Devin affronta Hulya

Dalle anticipazioni Mare Fuori 5 si scopre che Massimo capirà di essere innamorato di Maria, nel frattempo Sofia farà una scoperta sorprendente: la figlia Lorenza ha modificato le relazioni di Federico e Samuele e per questo motivo i due giovani otterranno un permesso di uscita. Nel frattempo Lino farà un altro regalo a Silvia ma quest’ultima non lo gradirà affatto e gli confesserà di non amarlo. Nel frattempo Marta, scoprendo che c’è del tenero tra Diego e Sofia, tenterà di sedurre il giovane ma verrà rifiutata. E attraverso dei flashback si scoprirà perché Marta e Sofia sono finite all’IPM. L’episodio si conclude con lo scontro tra Carmela e Rosa: quest’ultima non voleva la morte di Milos e la schiaffeggia.



Anticipazioni Tradimento 8 maggio 2025/ Guzide verrà screditata pubblicamente? Kahraman si sente in colpa

Come finisce Mare Fuori 5, anticipazioni ultima puntata: Tommaso muore?

Dalle anticipazioni Mare Fuori 5 sull’ultima puntata si scopre anche cosa succederà nel secondo episodio dal titolo L’innocente, Carmela svelerà a Rosa che a guidare la stesa in cui è morto il piccolo Eugenio, il fratello di Tommaso era stato proprio Ciro, la più piccola dei fratelli Ricci devastata e distrutta si recherà sul tetto dell’IPM e si strapperà la collana con la foto del fratello. In un flashback invece si vede Donna Wanna dire a Simone che suo padre, Don Salvatore, è morto ucciso da Edoardo e che dovrà vendicarlo. Il ragazzo, invece, le considererà di dire tutto a Rosa in modo che possa allontanarsi da Carmine.

Tradimento anticipazioni turche: Serra muore in un modo orribile/ Spoiler clamorosi sulle prossime puntate

Si arriva alle scene finali della fiction di Rai2, come finisce Mare Fuori 5? Grazie a Massimo Rosa si riconcilierà con la madre Maria, Gianni CardioTrap si esibirà per il contest non può suonare ma con al sua voce incanta tutti anche se non vince. Al centro benessere Simone si renderà conto di una drammatica scoperta: Donna Wanna è stata ferita a morte. Raffaele confesserà di aver ucciso lui Alfredo, scagionando Silvia. La scena finale invece sarà drammatica, Rosa e Tommaso saranno al luna park dove Eugenio ha perso la vita e proprio durante un momento di commozione e confidenze una persona incappucciata e totalmente irriconoscibile sparerà a Rosa, Tommaso le farà da scudo e verrà colpito al suo posto: Tommaso muore in Mare Fuori 5?



Dove vedere Mare Fuori 5 in tv e in diretta streaming

Svelate le anticipazioni più salienti dell’ultima puntata e come finisce Mare Fuori 5 non resta che ricordare che l’ultima puntata andrà in onda questa sera a partire dalle 21.25 circa su Rai2 con gli ultimi due episodi. È possibile seguire la puntata anche in diretta streaming su Raiplay.