Come finisce Mare Fuori 5: anticipazioni sul finale dell’ultima puntata

Finalmente l’attesa è finita ed i telespettatori più assidui potranno scoprire come finisce Mare Fuori 5 guardando gli ultimi sei episodi disponibili su RaiPaly. Per seguire le vicende dei ragazzi dell’IPM di Napoli settimanalmente, a partire da questa sera, 26 marzo 2025, ogni mercoledì in prima serata su Rai2 verranno trasmesse i due episodi di puntata. I colpi di scena non mancheranno e tra intrecci, tradimenti, prove di fedeltà e verità spiazzanti dalle anticipazioni ultima puntata di Mare Fuori 5 si scopre tutto quello che succederà nel finale, chi muore e chi invece continua la sua scalata al potere.

La quinta stagione di Mare Fuori 5 è caratterizzata dall’addio di alcuni personaggi storici come Carmine Di Salco (Massimiliano Caiazzo) ed Edoardo Conte (Matteo Paolillo) e l’arrivo di nuovi ragazzi che porteranno scompiglio nelle trame come Simone (Alfonso Capuozzo) fratellastro di Rosa Ricci, di cui è l’unico ad essere a conoscenza, e braccio destro di Donna Wanda Di Salvo. Da Milano arriveranno Samuele e Federico (Francesco Di Tullio) mentre particolarmente dolorosa è la storia di Tommaso (Manuele Velo) pieno di sensi di colpa per la morte del fratellino, ucciso davanti ai suoi occhi durante una sparatoria.

Spoiler Mare Fuori 5: Milos uccide Edoardo e Carmela attua la vendetta: Milos muore e non solo lui!

La nuova stagione di Mare Fuori 5 si apre con un colpo di scena clamoroso: Edoardo è morto e ad ucciderlo è stato Milos! Il personaggio interpretato da Antonio D’Acquino ha ucciso l’ex amico sia per impossessarsi dei soldi dei Ricci che per vendicare il suo amore per Cucciolo, ostacolato da Edoardo. Sarà proprio Milos a confessare l’omicidio a Luigi, Cucciolo (Francesco Panarella) tuttavia quest’ultimo lo tradirà rivelando tutto a Rosa Ricci (Maria Esposito) mentre la figlia più piccola di Don Salvatore vorrà evitare qualsiasi spargimento di sangue, Carmela (Giovanna Sannino) avrà come unico obbiettivo quello di uccidere Milos.

Milos muore in Mare Fuori 5? Dalle anticipazioni sul finale della fiction Rai si scopre che Carmela sarà sempre più cinica e spietata e, nonostante i tentennamenti di Rosa, deciderà di uccidere Milos. Inizialmente chiederà a Cucciolo di ucciderlo, ma il giovane, ancora innamorato, non riuscirà a compiere questo gesto. All’inizio del decimo episodio dal titolo Un’altra vita i due si ritroveranno faccia a faccia, Cucciolo gli punterà una pistola alla tempia senza sparare. Milos scapperà ma verrà raggiunto dalla stessa Carmela e questa volta sarà lei con una freddezza e lucidità impressionante a puntare la pistola dritta al cuore del giovane e preme il grilletto. Milos muore in Mare Fuori 5, verrà raggiunto da Cucciolo che non riuscirà ad impedire la sua morte giungendo troppo tardi.

Rosa Ricci vittima di un agguato, Tommaso in fin di vita e Micciarella confessa l’omicidio dell’avvocato Alfredo D’Angelo

Le anticipazioni sul finale di Mare Fuori 5, sull’ultima puntata svelano che si susseguiranno colpi di scena uno dietro altro e, oltre a quella di Milos, ci saranno altre morti. Sempre più spietata e cinica Carmela ordinerà la morte di Donna Wanna Di Salvo (Pia Lancillotti), mentre si trova in sauna con Simone, ormai suo unico e solo braccio destro verrà colpita a morte da un sicario. Prima di morire la madre di Carmine nominerà Simone come suo erede non solo dei beni ma soprattutto degli affari ad unico condizione, però, deve uccidere Rosa Ricci si spiana così la strada alla prossima stagione.



Nella scena finale Mare Fuori 5 poi si scopre che proprio Rosa Ricci sarà vittima di un agguato, dei sicari inviati dai Di Salvo per vendicare la morte di Donna Wanna le spareranno mentre si trova al Luna Park con Tommaso e proprio quest’ultimo nel tentativo di salvarla rimarrà gravemente ferito. Il suo destino è in bilico: Tommaso muore? Buone notizie, invece, per Silvia che verrà scarcerata, Micciarella (Giuseppe Pirozzi) confesserà di essere stato lui ad uccidere l’avvocato Alfredo D’Angelo, dovrà sostenere un lungo processo ma il comandate Massimo (Carmine Recano) sarà dalla sua parte.