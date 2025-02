Come finisce Mina Settembre 3, anticipazioni ultima puntata: Mina e Domenico in crisi, Viola scappa via

Cosa succederà nelle ultime due puntate della fiction di Rai1 con protagonista Serena Rossi? Come finisce Mina Settembre 3? Dalle anticipazioni si scopre che non mancheranno dei clamorosi colpi di scena ma anche che molte situazioni verranno risolte. Al centro delle trame ci sarà il rapporto tra Mina e Domenico e la procedura di adozione per Viola ma anche il segreto di quest’ultima che metterà scompiglio nella coppia. Facendo un passo indietro, sul finire della scorsa puntata Domenico (Giuseppe Zeno) ha scoperto il segreto di Viola (Ludovica Nasti). La 16enne, infatti, ha rintracciato la sua madre biologica Simona.

Le anticipazioni Mina Settembre 3 svelano che dopo questa scoperta ci sarà una violenta lite tra Domenico e Viola. La discussione, inoltre, avverrà in un momento delicato perché la coppia dovrà incontrarsi con l’assistente sociale e tutto ciò rischierà di avere serie ripercussioni sull’adozione. E non è tutto perché successivamente anche Mina scoprirà il segreto di Viola e le due avranno una violenta lite e la ragazzina fuggirà via di casa ma troverà aiuto e supporto nel suo fidanzatino Eddy. Nel frattempo Mina e Domenico saranno sempre più in crisi, con la protagonista che non perdonerà al marito di averle taciuto una verità così importante su Viola che potrebbe mandare all’aria i loro progetti per il futuro.

Anticipazioni Mina Settembre 3, come finisce? Simona scopre che Viola è sua figlia, mentre Mina e Domenico tornano insieme

Si giunge così all’ultima puntata della fiction di Rai1, come finisce Mina Settembre 3? Le anticipazioni svelano che Viola continuerà a fare da babysitter alle figlie di Simona, ovvero le sue due sorelline, e la donna inizierà a notare molte somiglianze con la ragazzina e rivedersi molto in lei. Nel frattempo, Mina e Domenico saranno sulle tracce di Viola e andranno a cercarla proprio a casa di Simona che a questo punto scoprirà tutta la verità: Viola è sua figlia, Simona racconterà così cos’è successo nel suo passato e cosa l’ha spinta a prendere la difficile decisione di dare in affido la piccola, ma come reagirà la donna? Ritrovata la 16enne, Mina e Domenico torneranno insieme con Viola e soprattutto con il piccolo che l’assistente social aspetta. Infatti, Mina è incinta e si scoprirà il sesso del piccolo ma ci sarà un altro colpo di scena sul finale…L’appuntamento con le prossime puntate di Mina Settembre 3 è per ogni domenica su Rai1 a partire dalle 21.30 circa.