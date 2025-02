Come finisce Mina Settembre 3, Viola fa un annuncio inaspettato al matrimonio tra Gelsomina e Domenico

Manca pochissimo al gran finale di stagione di Mina Settembre 3 una delle fiction di successo di Rai1. La serie è tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni e vede nei panni della protagonista, un’assistente sociale empatica e di cuore che si occupa dei quartieri più difficili di Napoli, Serena Rossi. Questa stagione si è aperta con le nozze celebrate in sede civile tra Mina e Domenico (Giuseppe Zeno), il matrimonio non serviva solo a coronare il loro sogno d’amore ma anche per procedere all’adozione di Viola (Ludovica Nasti), 16enne abbandonata dalla madre appena nata e che è stata subito presa a cuore da Mina.

Anticipazioni Tradimento prossima puntata 17 febbraio 2025/ Tarik scopre che Ozan è in carcere…

Come finisce Mina Settembre 3? Durante le puntate però c’è stato un colpo di scena spiazzante, Viola ha scoperto chi è la sua madre biologica e di nascosto da tutti ha iniziato a frequentarla. Ha scoperto che Simona (questo il nome della donna) è sposata ed ha due figlie e si è proposta da farle da babysitter. E proprio frequentando la donna ha scoperto di avere molte cose in comune con lei ed ha iniziato a trascurare Mina. La verità, però, è venuta a galla e Mina e Domenico sono sprofondati nella disperazione quando Viola ha detto loro che avrebbe voluto continuare a frequentare Simona. Temendo di perdere colei che ritengono a tutti gli effetti loro figlia Mina e Domenico sono entrati in crisi salvo poi chiarirsi e riscoprirsi più innamorati che mai. E proprio durante il loro matrimonio in Chiesa, Viola farà un annuncio inaspettato.

Anticipazioni Tradimento, puntata 16 febbraio 2025/ Perchè Behram ha ignorato Oltan?

Anticipazioni Mina Settembre 3, ultime puntata: Mina diventa mamma

Come finisce Mina Settembre 3? Durante l’ultima puntata che sta andando in onda questa sera, Zia Rosa sarà alle prese con i preparativi del matrimonio tra Mina e Domenico anche se il clima non sarà particolarmente felice a casa della difficile situazione con Viola. Quest’ultima riconoscerà in una ragazza fermata in un grande magazzino Clara, la sua migliore amica ai tempi della Casa-famiglia. Le due inizieranno a parlarsi e Viola temerà che l’amica le nasconda qualcosa così deciderà di seguirla.

E dopo averla seguita scoprirà che è sfruttata dal fidanzato a questo punto la convincerà a scappare con lei e chiedere aiuto all’unica persona che possa davvero aiutarla: Mina. Nel frattempo arriverà il grande giorno del matrimonio e Viola farà un annuncio molto importante e sorprendente di cosa si tratta? Che deciderà di restare con Mina? Si arriva così alla scena finale con uno sbalzo temporale in avanti in cui si vede l’assistente social pronta a partorire: Mina diventerà mamma circondata dall’amore di Domenico e di Viola, di Zia Rosa e delle più care amiche. Ed ecco come finisce Mina Settembre 3.

Anticipazioni Mina Settembre 3, ultima puntata 16 febbraio 2025/ Fiore ha preso una decisione…