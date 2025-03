Anticipazioni Miss Fallaci 4a ed ultima puntata dell’11 marzo 2025: Oriana finisce in una clinica psichiatrica

Si sta per concludere la miniserie di Rai1 incentrata sulla vita della complessa e importante giornalista e scrittrice Oriana Fallaci. A darle il volto è Miriam Leone e dalle anticipazioni si scopre come finisce Miss Fallaci la cui ultima puntata andrà in onda martedì prossimo 11 marzo 2025. La fiction di Rai1 ripercorre la carriera e la vita della giornalista concentrandosi soprattutto sui suoi esordi. Siamo negli anni ’50, la Fallaci è conosciuta come ‘La ragazza del cinema’ perché si occupa appunto di cinema nella rivista L’Europeo.

Le anticipazioni Miss Fallaci rivelano che la trama del quinto e sesto episodio ruoteranno attorno ad un periodo molto complicato di Oriana Fallaci che, tuttavia, segnerà un punto di svolta non solo professionale ma soprattutto umano. La giornalista, sempre più innamorata del collega Alfredo Pieroni (Maurizio Lastrico) trascurerà il lavoro ma quando scoprirà di essere incinta il giornalista non la prenderà bene e per questo deciderà di rivolgersi in una clinica ed abortire. La Fallaci, in realtà, avrà un aborto spontaneo. La freddezza di Pieroni e l’aver scoperto un suo tradimento porterà la giornalista in una spirale autodistruttiva che la porterà nel ricovero in una clinica psichiatrica: dopo essersi recata in albergo inizierà a bere e prendere sonniferi.

Come finisce Miss Fallaci: anticipazioni ultima puntata: la rinascita di Oriana

Dalle anticipazioni Miss Fallaci si scopre nel dettaglio la trama del settimo e dell’ottavo episodio. Innanzitutto il titolo del quinto episodio è Una ragazza non piange. La scrittrice si ritroverà ricoverata nella clinica psichiatrica del dottor Vigna. Quest’ultimo la spronerà a parlare di se, di ricordare la sua infanzia e la sua adolescenza durante la guerra, quando era una staffetta partigiana ma anche delle sue esperienze sentimentali e della sua più grande delusione amorosa con il collega Alfredo Pieroni. Quando finalmente Oriana Fallaci uscirà dalla clinica psichiatrica non sarà più la stessa. Come finisce Miss Fallaci? Dalle anticipazioni si scopre che nell’ottavo episodio, dal titolo semplicemente Oriana, la giornalista sarà alle prese con il difficile ritorno a L’Europeo il cui nuovo diretto sarà Carlo. Riprende in mano la sua carriera e ottiene un’intervista a Yves Saint-Laurent e soprattutto dopo un acceso contro con Alfredo Pieroni capisce di bastare a se stessa si conclude così la miniserie di Rai1 incentrata sulla figura della scrittrice, l’ultima puntata di Miss Fallaci va in onda martedì 11 marzo 2025 sempre in prima serata su Rai1.