Si avvicina il gran finale di stagione per la fiction di Rai1 Noi del Rione Sanità con protagonista Carmine Recano, Bianca Nappi e Nicole Grimaudo che andrà in onda giovedì prossimo 6 novembre 2025. La seri che è liberamente ispirata al romanzo autobiografico di Don Antonio Loffredo, parroco della Sanità che dagli anni 2000 ha iniziato una vera e propria rivoluzione per cambiare in meglio il rione e soprattutto togliere i ragazzi dalla criminalità e dargli degli strumenti per ribellarsi alla Camorra.

Dalle anticipazioni Noi del Rione Sanità della prossima puntata si scopre che Don Giuseppe guiderà i ragazzi a Pompei per mostrare loro un futuro possibile: trasformare il rione in una risorsa. Tuttavia vecchi legami, nuovi amori e il ritorno della violenza di Mariano mettono tutti davanti a scelte decisive. Nel frattempo Manuela sprofonderà nell’angoscia e nel terrore quando sua figlia Matilde verrà rapita dal padre. Don Massimo e tutto il quartiere si attivano per salvare la bambina e riportarla alla madre.

Dalle anticipazioni Noi del Rione Sanità dell’ultima puntata in onda il 6 novembre 2026 in prima serata si scopre che il sogno di una cooperativa per rilanciare la Sanità sembra impossibile, ma Don Giuseppe e i ragazzi non molleranno e tra alleanze inaspettate, coraggio e sacrifici, il quartiere ritrova la speranza proprio mentre il boss Mariano viene fermato. E poi ancora Anna intrappolata nella rete di Massimo che la manipolerà fino a sottometterla riuscirà a ribellarsi e trovare il coraggio di allontanarsi grazie al legame sincero con Alex.

Enzo deciderà di lasciare Napoli, trasferirsi a Pompei e ricominciare da capo accanto alla ragazza che ama. Quando tutto sembrerà svolgersi per il meglio, tuttavia, il Boss Mariano ordinerà a Massimo di costringere Mimmo a nascondere la droga ma il giovane si riufiuterà andando incontro a gravi conseguenze…L’appuntamento con la terza ed ultima puntata di Noi del Rione Sanità è per giovedì 6 novembre 2025 sempre in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21.20 circa.