Come finisce Occhi di Gatto, differenze fiction Rai 2 e manga giapponese: web diviso tra critica e nostalgia, cosa cambia e cosa è uguale

Occhi di Gatto differenze tra la fiction francese su Rai 2 e il manga giapponese

Per tutti i nostalgici degli anni ’80 Rai 2 ogni mercoledì sta trasmettendo il live-action di Occhi di Gatto, remake francese del celebre manga giapponese diventato un vero e proprio cult anche in Italia trasmesso da Italia 1 con la celebre sigla cantante da Cristina D’Avena. La nuova serie è una produzione francese, ambiziosa e dal respiro internazionale che si pone l’obbiettivo di essere un riadattamento moderno e per questo ci sono in Occhi di Gatto differenze tra la fiction francese trasmessa su Rai 2 e il manga giapponese. Partiamo con le cose in comune: protagoniste restano tre sorelle ladre ma i nomi non sono più Sheila, Tati e Kelly ma Sylvia, Alexia e Tamara.

Un’altra differenza sostanziale con il mangia e l’anime giapponese riguarda l’ambientazione: non più il Giappone anni ’80, ma una Parigi moderna e glamour, con scenografie e atmosfere molto diverse da quelle della serie animata che inevitabilmente lasciano i telespettatori disorientati. Le differenze sono inevitabilmente molte soprattutto per quanto riguarda ma lo spirito originale di protagoniste ladre, si, ma oneste e con uno scopo che va ben oltre quello di rubare delle opere d’arte è rimasto intatto. Diverse sono state anche le reazioni dal web tra chi si è lasciato andare alla nostalgia e chi invece l’ha criticata per non essere riuscita a ricostruire le location e le ambientazioni iniziali.



Come finisce Occhi di Gatto fiction di Rai2: anticipazioni ultima puntata del 8 ottobre 2025

Svelate tutte le differenze principali tra Occhi di Gatto fiction di Rai 2 ed il manga giapponese scopriamo nel dettaglio come finisce Occhi di Gatto, l’ultima puntata della serie tv francese remake del manga giapponese andrà in onda mercoledì 8 ottobre 2025 sempre in prima serata su Rai2. Disposte a tutto pur di ottenere il rilascio del loro padre Alexia, Tamara e Sylvia decidono di organizzare un ultimo colpo ma la situazione si farà sempre più critica a causa di Prudence. Syl e Tam, tuttavia, lo affronteranno e dopo un duro scontro l’uomo rimarrà privo di sensi. Dopo una serie di rocamboleschi colpi di scena le tre sorelle arriveranno al punto d’incontro concordato da Hélène Durrieux per scambiare il padre con i dipinti tuttavia a guastare la festa sarà l’arrivo di Prudence che farà una strage fra i presenti costringendo le sorelle alla fuga, riusciranno a ritrovare il loro padre? L’appuntamento con l’ultima puntata è per l’8 ottobre 2025 in prima serata su Rai 2.