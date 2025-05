Come finisce Quasi orfano, il film di Rai1 con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini

Questa sera, martedì 6 maggio 2025, Rai1 ha deciso di trasmettere il film Quasi orfano con protagonista Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini. La trama ruota attorno alla commedia degli equivoci che rispecchia i cliché di Nord contro Sud e vede due famiglia profondamente diverse, quella pugliese di Valentino e quella della Milano bene di Costanza scontrarsi. Valentino sembra quasi vergognarsi della sua famiglia d’origine e per questo non accoglierà di buon grado quando loro si trasferiranno a Milano.

Quasi orfano, Rai 1/ Trama e cast della commedia con la coppia Scamarcio-Puccini, in onda oggi 6 maggio 2025

E dopo le anticipazioni sulla trama in molti si chiedono come finisce Quasi Orfano, il film commedia di Rai1 e quali siano le ultime scene del film. E dunque riguardo agli spoiler la scena finale è emblematica Valentino e Costanza si separano, con il primo che torna a vivere dai suoi e la seconda che persegue la sua vita a Milano. Ma sarà davvero un addio definitivo? Oppure i due dopo aver riflettuto sulla propria esistenza ritorneranno insieme partendo con un altro piede? Emblematica in tale senso è la canzone di sottofondo che si sente alla fine del film durante la scena sulla spiaggia tra Valentino e Costanza: Ricominciamo di Adriano Pappalardo.

Quasi orfano, come finisce e spiegazione sul finale del film di Rai1

Svelato come finisce Quasi Orfano si può provare a fornire una spiegazione sul finale del film di Rai1 partendo proprio dalle ultime scene. Ci sarà infatti un colpo di scena con la presa di coscienza di Costanza che capirà che il perseguire una vita completamente assorbita dal lavoro e dalla carriera e che tralascia l’amore e gli affetti più cari non è la strada ideale da percorrere e proprio per questo deciderà di mollare tutto e andare da Valentino. Insomma, ci sarà il ritorno di fiamma tra Costanza e Valentino? Magari in un ambiente più tranquillo e contadino? Questa è la possibile spiegazione sul finale di Quasi Orfano. Va aggiunto, infine, che la commedia è piena di cliché e stereotipi su Nord e Sud a partire dal pregiudizio atavico sul Nord serio, grigio e labborrioso ed il Sud con il suo sole, il mare e il calore della sua gente.