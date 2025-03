Come finisce Rocco Schiavone 6? Il vicequestore, Furio e Brizio alla ricerca di Sebastiano

Cosa succede nell’ultima attesissima puntata della fiction di Rai2 che andrà in onda martedì prossimo, 11 marzo 2025? Come finisce Rocco Schiavone 6? Dalle anticipazioni si scopre che ci sarà un clamoroso colpo di scena che ha spiazzato il protagonista e che sicuramente lascerà senza parole anche i telespettatori di Rai2. Andando con ordine il quarto episodio avrà per titolo Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico scomparso in Sudamerica e vedrà il protagonista costretto a volare in Sudamerica, insieme a Brizio, alla ricerca di Furio che è misteriosamente scomparso.

Dalle anticipazioni Rocco Schiavone 6 svelano che il protagonista non avrà neanche il tempo di riprendersi da un caso particolare e difficile che dovrà nuovamente fare i conti con il passato. A Buono Aires nonostante si trovino in un Paese straniero di cui non conoscono la lingua, senza indicazioni nè indirizzi riusciranno a mettersi sulle tracce dell’amico grazie soprattutto al fiuto investigativo del Vicequestore. Furio verrà rintracciato e si scoprirà che è finito nei guai e che dei criminali voglio la sua testa a causa di un debito non pagato anche se in realtà la verità si rivelerà diversa. Nel frattempo però, il problema più grave resta: che fine ha fatto Sebastiano?

Anticipazioni Rocco Schiavone 6, scoperta la verità su Sebastiano: spoiler

Come finisce Rocco Schiavone 6? Furio grazie al provvidenziale aiuto di Schiavone e Brizio riuscirà a cavarsela, verrà fuori che si è trattato solo di un equivoco e che il debito era di soli 500 euro. I tre amici decideranno di proseguire insieme decifrando gli ultimi indizi che conducono a Sebastiano. Nessun di loro, però, sa cosa aspettarsi da quell’ultima tappa e come potranno reagire al nuovo incontro con Sebastiano. Riusciranno a trovare l’amico che li ha traditi che ha fatto accordi con il boss Enzo Baiocchi e che, involontariamente, è stato la causa della morte di Marina, la moglie di Rocco? Su Raiplay, per controverse ed inspiegabili ragioni, il finale di stagione è già disponibile ed dunque si scopre che i tre troveranno Sebastiano il quale ha costruito una famiglia in Sudamerica, ha una moglie e dei figli adolescenti e per tutti questi anni ha mentito ai suoi amici.