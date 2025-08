Come finisce Simon Coleman 2, anticipazioni ultima puntata del 12 agosto 2025 in prima serata Rai1: scelta difficile per il protagonista...

Anticipazioni Simon Coleman 2 ultima puntata del 12 agosto 2025: nuova vita per il protagonista

Continuano le vicende di Simon Coleman giunte ormai alla seconda stagione. La serie francese trasmessa da Rai 1 in prima serata narra le vicende di un Capo della Polizia che ha lasciato la vita parigina per trasferirsi in un piccolo paesino del Sud della Francia per occuparsi dei tre nipoti. I ragazzi sono rimasti improvvisamente orfani a causa dell’improvvisa e prematura morte dei genitori in un incidente stradale. Nel testamento la loro madre li affidava alle cure dello zio e per questo Simon Coleman, per onorare le volontà della sorella se ne preso cura.

Dopo un inizio non facile sia per l’uomo che soprattutto per i ragazzi i quattro piano piano hanno costruito un vero e proprio nucleo familiare mentre sullo sfondo il poliziotto continua a cimentarsi con nuovi casi sempre più intrigati e complessi che lo metteranno a dura prova. E questo avverrà anche negli ultimi due episodi. Le anticipazioni Simon Coleman 2, infatti, svelano che non mancheranno dei colpi di scena finali e dei risvolti inaspettati che lasceranno i telespettatori con il fiato sospeso fino alla fine.

Come finisce Simon Coleman 2, anticipazioni: scelta difficile per il protagonista, pronto ad una nuova svolta?

E scendendo nel dettaglio dalle anticipazioni Simon Coleman 2 si scopre che il primo episodio di puntata si intitola Millesimato. La trama ruota attorno ad un noto produttore di vino che viene trovato morto. Le indagini faranno scoprire che l’assassino era una persona molto vicina a lui. Intanto Victoria renderà la vita a casa un vero inferno e per questo motivo i ragazzi si coalizzeranno contro di lei fino a farla fuggire disperata, tuttavia a volte trovarsi davanti a una realtà cruda fa rinsavire…

Come finisce Simon Coleman 2? Le anticipazioni sull’ultima puntata 12 agosto 2025 svelano che il protagonista si troverà ad indagare su uno strano caso, quello di una donna morta durante un numero di magia. Nel frattempo la Polizia Criminale di Parigi chiederà a Simon di tornare a lavorare nella capitale. È una promozione prestigiosa, alla quale è difficile resistere, anche se questo comporterà lasciare gli amici, una vita tranquilla in provincia e per i ragazzi essere strappati alle loro abitudini e affetti. Insomma, scelta difficile per Simon Coleman…