Come finisce Sissi 4, anticipazioni ultima puntata 6 agosto 2025 su Canale 5: Sissi pronta a tutto per scagionare Ludovica, mentre Franz....

Come finisce Sissi 4: anticipazioni ultima puntata 6 agosto 2025: Sissi contro Ludovica

Come finisce Sissi 4 Atto Finale, l’atto conclusivo della fiction con protagonisti Jannik Schumann e Dominique Devenport gli ultimi tre episodi andranno in onda domani in prima serata. Scopriamo dunque le anticipazioni Sissi 4 dell’ultima puntata del 6 agosto 2025. Sissi continuerà ad allenarsi per vincere la gara contro Georg ma Linda verrà arrestata con l’accusa di aver ucciso sua madre. L’imperatrice, tuttavia, sarà dalla parte della ragazza prenderà le sue difese e sarò pronta a tutto pur di dimostrare la sua innocenza ma anche comprendere meglio perché Ludovica ha mentito sul suo alibi.

Sissi inizierà a sospettare che la sovrana nasconda qualcosa e sarà determinata a scoprire cosa. Nel frattempo le anticipazioni Sissi 4 dell’ultima puntatasvelano che Sophie Charlotte non smette mai di sognare un romantico futuro con Ludwing ma quest’ultimo per lei non prova nulla e non ha nessuna intenzione di sposarla e così quando la giovane lo raggiungerà a Monaco le spezzerà il cuore. Nel frattempo Sissi scoprirà che le impronte sulla scena del crimine sono della madre Ludovica e quest’ultima per difendersi invierà un telegramma a Franz in cui svela che la figlia ha ripreso a cavalcare di nascosto dopo la bruttissima caduta di cui è stata vittima poco prima.

Come finisce Sissi 4: nuovi drammi e lutti nel futuro dell’Imperatrice

Come finisce Sissi 4? L’imperatrice dovrà tornare a Possenhofen per difendere sua madre, in carcere ingiustamente, e scoprirà un segreto su di lei. Intanto suo fratello continuerà a dividersi tra amore e ambizione ma poi decide di ritornare da Henriette. L’imperatrice d’Austria, invece, riscoprirà il suo posto al fianco di suo marito Franz ed è pronta ad affrontare i drammi che l’attendono nel suo immediato futuro. Colpi di scena, intrighi, segreti e tradimenti saranno al centro delle trame dei tre episodi della fiction trasmessa da Canale 5 sull’iconica figura di Elisabetta di Baviera d’Austria e d’Ungheria. Svelate le ultime anticipazioni non resta che ricordare che l’ultima puntata andrà in onda domani sera a partire dalle 21.30 circa.