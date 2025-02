Anticipazioni Sposa in Rosso, come finisce per Roberta e Leon? Il matrimonio è valido a causa di un equivoco

Sta andando in onda il film di Rai1 Sposa in Rosso con protagonisti Sarah Felberbaum ed Edouardo Noriega ed i più curiosi, che non hanno avuto modo di vedere già il film, non vedono l’ora di scoprire il finale che attende i protagonisti. Come finisce Sposa in Rosso? prima di svelarlo, però, è necessario spiegare la trama dall’inizio. Roberta e Leon sono due quarantenni che si incontrano su un bus a Malta in una circostanza molto particolare: lei è incinta di nove mesi, le si rompono le acque e viene di corsa trasportata in ospedale dove partorisce un bambino di cui il padre biologico non vuole occuparsi ed a questo punto lei ha un idea folle e geniale.

Roberta propone a Leon di inscenare un finto matrimonio in Puglia, i suoi genitori e parenti sono molto benestanti e dunque le finte nozze hanno lo scopo di intascarsi i soldi della cerimonia e lui accetta. Tuttavia poco prima della cerimonia i due si abbandonano alla passione e mentre lui si dichiara a lei perché sta iniziando a provare dei sentimenti lei lo respinge. Si giunge finalmente al fatidico giorno delle nozze ma ovviamente non tutto può finire liscio ed il fratello della finta sposa, contrario alle nozze, per far saltare il matrimonio chiude Giorgio in un capanno. Il matrimonio viene celebrato dunque dal prete del Paese divenendo pienamente valido. Tuttavia le anticipazioni Sposa in Rosso, svelano che rientrati a Malta Leon nuovamente respinto da Roberta va via, lasciandole tutte le buste con dentro i soldi.

Come finisce Sposa in Rosso, film di Rai1: Roberta e Leon stanno insieme o si lasciano?

E si arriva così al gran finale, come finisce Sposa in Rosso? Roberta e Leon stanno insieme o si lasciano? Dopo la partenza di Léon ci sarà un balzo temporale in avanti di circa un anno e lo scenario sarà completamente diverso con l’ex soldato che, diventato scrittore, sarà alla presentazione del suo primo romanzo di successo il cui titolo è Sposa in Rosso e ci sarà anche Roberta che gli si avvicinerà per farsi dedicare una copia del romanzo e cui l’uomo le lascerà una semplice ma toccante dedica: A MIA MOGLIE. Ancora innamorato le proporrà di andare a passeggiare insieme sul mare e dichiararle di nuovo il suo amore e questa volta Roberta gli dirà di aver amato in particolare il finale con l’ultima frase: ‘avevamo tutto il tempo per rimediare‘ ed insieme si avvieranno verso il Chiosco delle Vite Parellele.