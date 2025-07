Dopo due puntate, i fan di Temptation Island 2025 cominciano già a chiedersi chi, tra le coppie sia riuscita a superare tutte le tentazioni e chi, invece, ha deciso di mettere un punto definitivo alla relazione non trovando più motivi per andare avanti. Per scoprire tutto ciò che è effettivamente accaduto all’interno del villaggio in cui hanno vissuto le coppie con i tentatori e le tentatrici, è necessario aspettare la fine della messa in onda delle puntate. Come sempre, poi, Filippo Bisciglia racconterà anche al pubblico cos’è successo a tutte le coppie un mese dopo la fine delle registrazioni.

Tuttavia, a soddisfare in netto anticipo la curiosità dei fan del programma di canale 5 è Amedeo Venza che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato un’indiscrezione relativa non solo alla durata delle registrazioni, ma anche all’epilogo di tutte le coppie.

Temptation Island 2025: ecco com’è finita per le coppie

Le coppie che partecipano a Temptation Island sanno di dover vivere separate per ventuno giorni durante i quali le fidanzate condividono il villaggio con i tentatori e i fidanzati con le tentatrici. L’edizione 2025, tuttavia, stando ad un’indiscrezione riportata da Amedeo Venza, avrebbe segnato un record perché le registrazioni sarebbero durate davvero poco. “Pare che le registrazioni siano durate pochissimi giorni”, fa sapere Amedeo Venza.

Inoltre, dall’indiscrezione di Amdedo Venza, sembra che nessuna coppia si sia detta addio al termine del falò finale di confronto. Anche Valerio e Sara che, nella seconda puntata hanno vacillato a causa dell’avvicinamento di lei al single Salvatore, dunque, dovrebbero uscire insieme dal villaggio. Per ora, tuttavia, si tratta di una semplice indiscrezione: per scoprire se effettivamente tutte le coppie lasceranno insieme il villaggio non ci resta che attendere.