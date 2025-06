Quando finisce The Family 2: programmazione stravolta e cambio d’orario, presto il gran finale di stagione

Brutte notizie per i fan della dizi turca con protagoniste le famiglie dei Soykan e degli Aydin, manca poco alla fine della seconda stagione. Stando alle anticipazioni trapelate in rete, infatti, il cambio di orario e di giorno di messa in onda porterà dritto al gran finale stagione: quando finisce The Family? Il finale di stagione dovrebbe andare in onda a fine giugno, manca la conferma ufficiale e non c’è la data precisa ma l’ultima puntata di The Family dovrebbe andare in onda domenica 29 giugno, ma appunto il condizionale è d’obbligo.

Per capire meglio quando finisce The Family 2 occorre tener conto di tutti i cambiamenti di palinsesto delle ultime settimane. Dopo la fine di Amici di Maria De Filippi e del conseguente daytime la dizi turca ha aumentato la sua durata giornaliera. Attualmente va in onda dal lunedì al venerdì dalle 16.00 fino alle 17.15 circa quando poi da la linea a Pomeriggio Cinque. E non è tutto perché a partire da domenica prossima (15 giugno 2025), così come rivelato da BubinoBlog andrà in onda anche nel weekend, sabato e domenica con un doppio episodio dalle 14.08 fino alle 15.30 circa al posto di un’altra dizi turca, Tradimento, che invece ridurrà la sua durata.



Come finisce The Family 2, anticipazioni sull’ultima puntata: Aslan accusato di aver ucciso Cihan

Dopo aver svelato il calendario della dizi turca nel dettaglio e quando finisce non resta che rivelare come finisce The Family 2, con tutte le anticipazioni delle ultime puntate nel dettaglio con gli spoiler più clamorosi (e quindi si considera di proseguire la lettura soltanto a chi vuole scoprirli). Innanzitutto ci sarà un evento drammatico che sconvolgerà la famiglia Soykan: Cihan morirà! Il più grande della famiglia farà un gesto estremo e dichiarerà in una lunga lettere i motivi della sua scelta: il poco amore da parte della made, le incomprensioni constanti con il fratello minore Aslan e l’assenza di un amore sincero. E non è tutto perché proprio per questo motivo Aslan verrà accusato di essere l’assassino, in via indiretta, del fratello.



Come finisce The Family? Le anticipazioni sull’ultima puntata svelano che spazio avranno anche gli altri protagonista. Hulya rimarrà gravemente ferita da un agguato teso da un parente vendicativo: Hulya morirà? Per sua fortuna, pur essendo in pericolo di vita, riuscirà a cavarsela. Anche Aslan sarà vittima di agguatati e rischierà più volte la vita ma non ci saranno conseguenze drammatiche. Spazio anche all’amore ed alle liete notizie, dopo un aborto spontaneo Devin rimarrà di nuovo incinta e nonostante correrà dei rischi deciderà di portare a termine la gravidanza. Insomma, le anticipazioni The Family 2 svelano che ci sarà il lieto fine per Aslan e Devin.