Anticipazioni Costanza ultima puntata: Costanza e Marco si mettono insieme?

Tenetevi forte perché si avvicina l’ultima puntata della fiction di Rai1 Costanza e ci sarà un clamoroso colpo di scena tra i due protagonisti. Come finisce tra Costanza e Marco? Si metteranno insieme o seguiranno strade diverse con Ludovico e Federica? Facendo un passo indietro la trama della fiction di Rai1, tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, ruota attorno alla protagonista Costanza Macallè, paleopatologa e madre di una bambina di sette anni, Flora, che dopo aver vinto un assegno di ricerca deciderà di trasferirsi a Verona, ospitata dalla sorella Antonia, Toni. Nella città dell’amore e di Romeo e Giulietta, tuttavia, vive anche Marco, suo primo amore e padre della figlia anche se a lui non ha mai detto la verità.

Costanza, anticipazioni ultima puntata 13 aprile 2025/ Marco sposerà davvero Federica?

Giunta a Verona, anche per le insistenze di Flora, Costanza rivela tutta la verità a Marco il quale prima reagisce male attaccandola e poi vuole recuperare il tempo perso cercando di recuperare un rapporto con la bambina. Gli equilibri di tutti i protagonisti, tuttavia, in questo modo vengono stravolti, Marco è in procinto di sposare Federica ma adesso i suoi sentimenti entrano in crisi. Allo stesso tempo Costanza ha un flirt con il collega Ludovico ma anche lei continua a pensare al suo ex e tutto si complica quando scatta un bacio tra Costanza e Marco. E le anticipazioni sul gran finale di stagione svelano che ci sarà un turbinio di emozioni, anticipando che nel corso dell’articolo ci sono tutti gli spoiler sull’ultima puntata vi sveliamo come finisce tra Costanza e Marco.

Anticipazioni Costanza, terza puntata 6 aprile 2025/ I sentimenti per Marco sono sempre più insistenti…

Marco e Federica pronti a sposarsi in Costanza fiction Rai1 ma avviene un imprevisto

Dalle anticipazioni Costanza fiction Rai1 con protagonista Miriam Dalmazio, Marco Rossetti e Giulia Arena, si scopre che dopo il bacio sia Costanza che Marco saranno turbati e continueranno a pensarci. Costanza dirà a Marco che è stato solo un errore e che ormai hanno preso strade diverse e che il loro futuro è rispettivamente con Ludovico e Federica. La paleopatologa tuttavia deciderà di essere del tutto sincera con Ludovico e gli rivelerà di aver baciato l’ex. Il giovane, dopo essersi arrabbiato ed aver rivelato di non tollerare i tradimenti tornerà sui suoi passi. E, dopo aver ricevuto una proposta di lavoro per la Francia chiederà a Costanza di seguirlo. La Macallè alla fine deciderà di partire per Parigi convinta che sia l’unico modo per lasciarsi alla spalle Marco.

Costanza fiction di Rai1, la storia vera di Selvaggia di Staufen/ Da 'nuora del demonio' alla morte violenta

Nel frattempo l’amore tra Marco e Federica procederà a gonfie vele. Dopo le iniziali tensioni, anche grazie soprattutto alla mediazione del padre di lei, tra i due tornerà il sereno. Federica stringerà anche un ottimo rapporto con la piccola Flora e non ostacolerà in alcun modo il rapporto tra padre e figlio. Diviso tra Costanza e Federica, Marco sceglierà di sposare quest’ultima perché c’è sempre stata, è il suo porto sicuro e soprattutto con lei e la sua famiglia ha la possibilità di costruire quella famiglia che a lui, orfano e senza fratelli, è sempre mancata. Marco e Federica saranno pronti a sposarsi ma avverrà un clamoroso colpo di scena.

Come finisce tra Costanza e Marco? Lei si dichiara innamorata ma lui….

Si giunge così alle battute finali di Costanza fiction Rai1, Marco e Federica sono in Chiesa per fare le prove del loro matrimonio che si svolgerà a breve, a portare loro le fedi sarà la piccola Flora e dunque Costanza sarà presente per accompagnare la piccola ma proprio durante la cerimonia la paleopatologa scoppierà a piangere ed uscirà dalla Chiesa, verrà raggiunta dall’ex a cui rivelerà tutti i suoi sentimenti e di essere da sempre innamorata di lui, ma Marco come reagirà alla dichiarazione d’amore di Costanza? E con un finale aperto che apre le porte ad una sesta edizione che finisce tra Costanza e Marco.