Come finisce tra Gerri e Lea? Anticipazioni: l’arrivo del PM Antieri sconvolge tutto

Valentina Romani, in una recente interviste, lo aveva anticipato: “Come finisce tra Gerri e Lea? Ci sarà il colpo di scena” e le anticipazioni sull’ultima puntata di Gerri svelano che il colpo di scena non solo ci sarà davvero ma sarà anche spiazzante ed imprevisto. Nessun lieto fine per i due protagonisti. Andando con ordine la puntata di questa sera si è aperta con Gerri e Lea in piena crisi, i personaggi di Valentina Romani e Giulio Beranek hanno creato un rapporto fortissimo, fatto di baci e intimità ma anche confidenze a cuore aperto e confronti.

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta, Miran muore?/ Vittima di un terribile incidente, nuove puntate

Tuttavia l’ispettore sarà sempre più sfuggente e duro con la collega causa dell’ossessione per l’abbandono della mamma e per scoprire la verità sul suo passato ed a sua volta Lea non riuscirà a comprenderlo fino in fondo. Esposito sta iniziando a provare dei sentimenti forti per la viceispettrice, per la prima volta si fida di una donna, è tranquillo e sereno al suo fianco, ma ha paura che anche questa volta si leghi ad una persona che poi lo abbandoni. Ha paura di dipendere affettivamente da una persona che teme che possa fargli, anche involontariamente, del male. E per tutti questi motivi lascerà Lea, a sua volta quest’ultima che non comprenderà affatto i motivi della rottura. A complicare il tutto ci sarà l’arrivo del PM Anteri al cui fascino la Coen non riuscirà a resistere.

Gerri 2 si farà? Quando va in onda e anticipazioni/ Buone notizie per i fan: cambiamenti radicali nel cast?

Gerri e Lea si lasciano nella fiction di Rai1: finale apertissimo e sconvolgente

Come finisce tra Gerri e Lea? Dalle anticipazioni si scopre che a Bari, ad indagare sul caso del femminicidio di Ketty arriverà un nuovo PM Anteri. Si instaurerà subito un legame tra Lea ed il PM e tutto ciò scatenerà la gelosia di Gerri. L’ispettore, tuttavia, sarà sempre più concentrato sulla ricerca della verità sul suo passato e sul motivo dell’abbandono della mamma. Da parte sua, invece, Lea utilizzerà il PM per togliersi dalla testa l’ispettore, riuscirà a dimenticare Gerri frequentando il bel Pubblico Ministero Milanese, Anteri? Tutto cambierà, tuttavia, quando l’ispettore indagherà sul suo passato e in una fase delicata dell’indagine chiederà supporto proprio a Lea, che non esita ad aiutarlo, tra i due ci sarà un riavvicinamento? Come finisce tra Gerri e Lea? In realtà le anticipazioni svelano che non ci sarà un vero e proprio finale, anzi le situazioni rimarranno totalmente aperte.