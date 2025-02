Come finisce tra Nihan e Kemal in Endless Love? gesto estremo di lui per salvarla

È tutto pronto per il gran finale di stagione di Endless Love. La dizi turca in questi due anni ha conquistato un numero sempre maggiore di telespettatori di Canale5 e per questo la rete ammiraglia ha deciso di trasmetterlo in prima serata, le anticipazioni sulla puntata finale svelano che non mancheranno colpi di scena scioccanti e drammatici e soprattutto si scopre che come finisce tra Nihan e Kemal in Endless Love. Nelle battute finali, Emir attuerà il suo diabolico piano. Il Kozcuoglu rapirà Nihan ma il suo piano è quello uccidere Kemal e per aver così il via libera per costringere Nihan a sposarlo ma le cose non andranno come previsto.

Dalle anticipazioni Endless Love dell’ultima puntata, infatti, si scopre che messo alle strette da Kemal, Emir lo porterà da Nihan ma lo scenario sarà tutt’altro che rassicurante. Soydere vedrà Nihan legata ad una roccia posizionata su un alto precipizio e quel che è peggio è che al suo fianco ci sarà una bomba ad orologeria. Kemal d’istinto si recherà dall’amata che, tuttavia, proverà a bloccarlo ma senza risultato, Kemal metterà un piede su un ordigno. A questo punto Emir convinto del suo trionfo disinnesca la bomba vicina a Nihan ma quest’ultima, disperata per l’imminente morte dell’uomo che ama inizierà a correre nel campo minato con Emir che nel tentativo di bloccarla metterà anche lui un piede su un ordigno.

Anticipazioni Endless Love ultima puntata, Kemal muore: che fine fa Asu

Come finisce tra Nihan e Kemal in Endless Love? Dopo essere uscita illesa dal campo minato grazie alle indicazioni di Emir, Nihan chiamerà i soccorsi ma l’esito sarà tra i più funesti, mentre è possibile disinnescare l’ordigno in cui si trova Emir lo stesso non può succedere per quello di Kemal, perché connesso con altri e si creerebbe un effetto domino a catena. A questo punto Emir si avvicinerà con fare beffardo a Kemal ed è proprio in quel momento che Soydere, alzando il piede dell’ordigno esplosivo, condannerà entrambi a morte certa. La scena si concluderà con Nihan disperata per la morte Kemal, l’uomo che ha sempre amato.

Dalle anticipazioni Endless Love, infine, si scopre anche che fine fa Nihan e cosa succede a tutti gli altri personaggi. Con un balzo temporale di quattro anni si scopre che Nihan Sezin nel frattempo è diventata un’insegnante d’arte in un istituto scolastico e sta crescendo la piccola Deniz. Finale amaro per i due protagonisti e l’unica consolazione è che Kemal è riuscito a mantenere la sua promessa e a liberare l’amata dal perfido Emir.