Questa sera lunedì 1 dicembre 2025 ha preso il via l'attesissima fiction di Rai1 Sadokan, Come finisce tra Sandokan e Marianna? Le anticipazioni

Come finisce tra Sandokan e Marianna? Anticipazioni fiction di Rai1: l’incubo della Perla di Labuan

Questa sera lunedì 1 dicembre 2025 ha preso il via l’attesissima fiction di Rai1 Sadokan, ispirata ai celebri romanzi di Emilio Salgari che dovrà reggere il confronto con lo sceneggiato di successo del 1976. A cinquant’anni di distanza il fascino della Tigre della Malesia è rimasto intatto? Can Yaman riuscirà a non reggere il confronto con Kabir Bedi e soprattutto la storia d’amore tra il protagonista e la Perla di Labuan riuscirà ad essere all’altezza delle aspettative?

Al centro delle trame, infatti, oltre alle avventure ricche di pathos e colpi di scena del protagonista c’è anche la storia d’amore contrastata tra i due poli opposti: da una parte il pirata Sandokan (che ha il volto di Can Yaman) e dall’altra Marianna Guillonk (Alanah Bloor) giovanissima aristocratica figlia del console inglese. Tuttavia chi ha già visto in anteprima la fiction sostiene di essere rimasto deluso dalla loro storia non solo sul come finisce tra Sandokan e Marianna ed alcuni stravolgimenti di trama ma anche per la recitazione stessa. Nella prossima puntata, infatti, quando Marianna sarà alle prese con il suo peggiore incubo secondo molti la sceneggiatura peccherà di originalità e freschezza contraddistintosi in alcuni punti per essere troppo didascalica.



Marianna muore in Sandokan di Rai1? Trama stravolta o fedele all’originale?

Per chi non vuole clamorosi spoiler e scoprire come finisce tra Sandokan e Marianna nell’omonima fiction di Rai1 consigliamo di non proseguire nella lettura. Per chi invece vuole sapere la trama completa di Sandokan riveliamo che nel corso della storia il destino della Perla di Labuoan è diverso nello sceneggiato rispetto all’originale. Nella miniserie televisiva, Marianna muore perché viene colpita da un proiettile vagante durante uno scontro finale. Muore tra le braccia di Sandokan dopo essere stata ferita all’addome.

Nei romanzi di Salgari, invece, Marianna non muore ma il suo destino non è comunque più felice, si ammala gravemente e scompare dalla scena. Nella fiction di Rai1 con protagonisti Can Yaman e Alanah Bloor, invece, ci sarà il lieto fine, almeno in questa prima stagione, perché la Perla di Labuan e La Tigre della Malesia si sposeranno nella splendida Isola di Mompracem e lei diventerà la Regina dei pirati.