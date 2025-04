Come finisce Tradimento, anticipazioni finale di stagione: Behram ordina di sparare a Tolga

Dopo Endless Love Canale5 ha puntato tutto su un’altra dizi turca, (Aldatmak in lingua originale). Complice una trama avvincente e non scontata ed un volto noto nei panni della protagonista Vehide Percin, che ha recitato in Terra Amara, il successo è stata assicurato. La trama ruota attorno alla figura della giudice Guzide la cui vita viene stravolta dalla scoperta della doppia vita del marito Tarik e dai segreti tenuti nascosti dai figlia Ozan e Oylum. E tra intrighi, segreti, vendette e colpi di scena si è giunti al finale di stagione che andrà in onda venerdì 18 aprile 2025. Come finisce Tradimento?

Dalle anticipazioni ultima puntata di Tradimento si scopre che il finale sarà scioccante. Behram sarà sempre più geloso del rapporto tra la moglie Oylum e Tolga. Sebbene i due hanno diviso le loro strade e continuato la loro vita al fianco di altri partner è innegabile che entrambi sono legati tra un forte sentimento. Per questo motivo Behram incaricherà un sicario di uccidere Tolga. La gelosia del figlio di Mualla arriverà al punto di prendere questa estrema decisione. Tolga verrà colpito da un colpo di pistola, morirà? Nel frattempo inizierà a circolare un video che incriminerà proprio Behram e quando Ozan lo verrà a sapere pianificherà la sua vendetta.



Come finisce Tradimento? Finale stagione drammatico per Oylum e Behram

Nel frattempo dalle anticipazioni Tradimento si scopre che Mualla si intrometterà sempre più nella vita privata del figlio e della nuora arrivando a dire ad Oylum che deve mettere il bene del bambino in primo piano e non pensare alla carriera o a realizzare i suoi sogni. Ed è per questo motivo che Behram influenzato dalla madre ordinerà a Levent di bloccare l’esame di abilitazione della giovane provocando un incidente stradale. Oylum rimarrà vittima di un terribile incidente stradale. I medici, infatti, avviseranno i familiari che solo uno tra Oylum ed il bambino potrà essere salvato.



Si arriva così alle ultime battute dalle dizi turca, come finisce Tradimento? Oylum grazie all’intervento dei medici verrà salvata ma all’uscita dell’ospedale avverrà un altro drammatico colpo di scena: Behram viene colpito di un colpo di arma da fuoco davanti agli occhi della madre Mualla: chi ha sparato e perché? Finisce così con un finale aperto la prima stagione di Tradimento. Behram morirà? L’agguato è stato opera di Ozan per vendetta? L’appuntamento con l’ultima puntata di Tradimento è per venerdì 19 aprile 2025.