Come finisce Tradimento e quando in onda ultima puntata, anticipazioni: morte choc di Tolga e Yesim, Tarik arrestato mentre Guzide...

Anticipazioni Tradimento ultime puntate: finale di stagione ricco di colpi di scena: Tolga rapisce Can

Mancano un paio di settimane al gran finale di stagione della dizi turca di Canale 5 e dalle anticipazioni si scopre nel dettaglio come finisce Tradimento e che fine fanno tutti i protagonisti. Il primo colpo di scena del gran finale ha per protagonista Tarik Yenersoy (Mustafa Uğurlu). Guzide (Vahide Percin) grazie all’aiuto di Yesim (Asena Girisken) e Tolga (Caner Sahin) scoprirà che l’ex marito ha assassinato un suo socio. Avviserà immediatamente la polizia che arresterà l’uomo.

Anticipazioni turche Tradimento: spoiler dopo l'ultima puntata/ Che fine fanno Guzide, Oylum e Oltan

Le anticipazioni Tradimento svelano che Tarik sarà arrestato e pagherà per tutti i reati che ha commesso. I colpi di scena, tuttavia, non finiranno qui. Tolga scoprirà che Can è in realtà suo figlio e deciderà di rapirlo per portarlo all’estero con la moglie Selin (Burcu Soyler) Tuttavia, il suo piano fallirà miseramente e finirà in tragedia. İpek (İlayda Çevik) accecata dalla vendetta e dal rancore sparerà per errore a Tolga durante un violento confronto con Oltan (Cem Bender). Tolga muore in Tradimento tra le braccia del padre lasciandolo disperato.



Anticipazioni Tradimento, prossima puntata 24 ottobre 2025/ Oltan costretto sposare Ipek, Yesim contro Tarik

Come finisce Tradimento: tragica fine per Yesim, mentre Guzide le fa una promessa

Come finisce Tradimento? Dalle anticipazioni si scopre che mentre Ipek verrà al funerale di Tolga Selin e Oylum getteranno l’ascia di guerra e si riavvicineranno. Si abbracceranno commosse dopo essersi fatte la guerra, per tanto tempo, a causa dell’amore che entrambe sentivano per il defunto. Ampio spazio avrà anche Yesim e la sua redenzione. In preda ai sensi di colpa per aver ucciso tempo prima l’amica Burcu, Yesim si costituirà alla polizia facendosi promettere da Guzide di occuparsi della figlia Oyku in sua assenza.

Tuttavia, prima di entrare in commissariato, Yeşim avrà un ripensamento proprio perché non vuole lasciare Öykü da sola e deciderà di proseguire con la sua vita. Un dietro front che la farà andare incontro ad un tragico destino: Yeşim perderà la vita a causa di un incidente col tram e lascerà solo e sconsolato Ümit (Cem Sürgit), il suo socio d’affari da tempo innamorato di lei. Tolga e Yesim saranno le due morti choc del finale di Tradimento. L’ultima puntata della dizi turca di Canale 5 è prevista, salvo cambiamenti di palinsesto, per venerdì 28 novembre 2025 sempre in prima serata su Canale 5.