Anticipazioni Un passo dal cielo 8, prossima puntata del 20 febbraio 2025: buone notizie per Vincenzo?

Come finisce Un Passo Dal Cielo 8? Si sta per concludere anche questo ciclo di puntata della fiction di Rai1 con protagonista Giusy Buscemi, Marco Rossetti e Enrico Ianniello, infatti la prossima sarà l’ultima puntata ma non andrà in onda giovedì prossimo, 13 febbraio 2025, ma quello successivo: il 20 febbraio 2025 sempre in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.30 circa. Il motivo è presto detto la serie tv si sposta per lasciare spazio al Festival di Sanremo 2025 di Carlo Conti, che andrà in onda dall’11 al 15 febbraio 2025. Spiegati bene tutti i cambiamenti non resta che scoprire le anticipazioni e come finisce Un passo dal cielo 8.

Dalle anticipazioni Un passo dal cielo 8 sull’ultima puntata si scopre che Manuela e Nathan saranno in piena crisi per colpa di Anna e soprattutto del padre di Sartori Stephen. Ed anche Vincenzo e Serena dovranno fare i conti con problemi e tensioni, non solo il modo diverso di intendere l’educazione dei figli, ma anche un terzo incomodo che si sta insinuando tra loro. Serena, infatti, ha iniziato a prendere lezioni di Tango ed al bel tanghero a poco a poco sarà sempre più vicina: scatterà qualcosa tra i due? Il matrimonio tra Serena e Vincenzo rischia di saltare? In realtà dalle anticipazioni si scopre che quella per il tanghero sarà solo un breve infatuazione che ben presto è destinata a sparire a quando in casa Nappi arriverà una splendida notizia: Vincenzo tornerà a camminare?

Come finisce Un passo dal cielo 8, anticipazioni ultima puntata del 20 Febbraio 2025: Nathan ed Manuela in crisi

Le anticipazioni Un passo dal cielo 8 svelano che spazio avranno anche le altre vicende che vedono coinvolti gli altri protagonisti a cominciare dal mistero che ancora avvolge il passato di Nathan e soprattutto l’ambigua figura di Stephen Andersson. Quest’ultimo ha rivelato di essere il padre biologico di Nathan, ma di non averlo abbandonato da neonato semplicemente perché è stata sua madre Miriam a sottrarglielo per farlo vivere a contatto diretto con la natura. La giovane donna, tuttavia, è stata trovata morta poco dopo ed il piccolo Nathan da allora non fu mai più trovato ma la realtà è davvero questa? Come finisce Un passo dal cielo 8? Nathan e Manuela risolveranno la loro crisi? Lisa e Paolino, Huber e la sua famiglia e soprattutto l’estro e l’originalità di Zio Nino concluderanno poi in bellezza anche questa stagione della fiction di Rai1.