Come finisce Watson, anticipazioni ultima puntata 28 agosto 2025: Medici vittime di un misterioso complotto rischiano la morte

Anticipazioni Watson fiction di Canale 5, ultima puntata del 28 agosto 2025: caso drammatico per Watson

Manca pochissimo al gran finale di stagione di Watson la fiction statunitense incentrata sulle vicende del dottor John Watson storico collaboratore di Sherlock Holmes che dopo la morte di quest’ultimo si ritroverà ad occuparsi di casi sempre più complessi e difficili da risolvere. Le anticipazioni Watson sull’ultima puntata che andrà in onda giovedì 28 agosto 2025 svelano che il finale di stagione sarà al cardiopalma e spiazzante tuttavia prima di scoprire come finisce Watson partiamo con ordine.

Il primo episodio della puntata ha per titolo L’uomo con la mano aliena e dalle anticipazioni Watson si scopre che il medico protagonista dovrà occuparsi di un caso investigativo che lo metterà in crisi. John si farà sempre più convinto che il paziente che in cura in realtà sia un assassino che ha ucciso il proprio fratello. Per Watson la dinamica, nel corso dell’episodio, sarà sempre più chiara, l’uomo ha spinto il fratello sotto un autobus e l’uomo è morto. Non si è trattato di un incidente, dunque, ma di una precisa scelta. A complicare il quadro, tuttavia, ci sarà il fatto che si scoprirà che l’uomo soffre di una sindrome tra le più rare al mondo: la sindrome della mano aliena.

Come finisce Watson, serie tv su Canale 5: un complotto rischia di uccidere tutti i medici

Sarà un finale di stagione al cardiopalma quello della fiction di Canale 5. Le anticipazioni Watson dell’ultima puntata in onda giovedì 28 agosto sempre in prima serata su Canale 5 svelano che il secondo episodio avrà per titolo La deduzione del giorno buoi e vedrà il protagonista tormentato da un trauma dal passato che tornerà quando la moglie di un suo amico veterano lo contatterà per chiedergli aiuto. Il marito soffre di gravi crisi psicotiche che faranno sprofondare nel baratro dei ricordi il protagonista.

Si giunge così all’ultimo episodio della fiction statunitense: Il lavoro della tua vita, prima parte e seconda parte. Come finisce Watson? A poco poco l’intera equipe di Watson inizierà a stare male ed ammalarsi senza una causa apparente si scoprirà solo dopo che l’intero ospedale sarà vittima di un complotto misterioso e per evitare che i suoi colleghi muoiano Watson dovrà intervenire il prima possibile. Ci riuscirà ad evitare la morte dei suoi colleghi? L’ultima puntata andrà in onda giovedì 28 agosto 2025 sempre in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21.30.