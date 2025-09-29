Com'è finita Blanca 2, il finale della seconda stagione della fiction di Rai 1: Blanca sulle tracce di Polibomber, che viene arrestato assieme a Nadia

Com’è finita Blanca 2: il finale della seconda stagione

Tornano in onda le avventure di Blanca, l’amatissima consulente della polizia interpretata da Maria Chiara Giannetta e protagonista dell’omonima serie. Questa sera, lunedì 29 settembre 2025, debutta su Rai 1 Blanca 3, la terza stagione della fiction che promette numerose emozioni e trame fitte di sorprese e colpi di scena.

Ma, in attesa di scoprire come si svilupperà la narrazione di questa terza stagione, ricordate com’è finita Blanca 2? Per chi non ricorda a che punto eravamo rimasti e dove si era interrotto il filo della narrazione, il finale della seconda stagione è stato ricco di tensione per Blanca, che ha corso un serio pericolo.

La consulente si era infatti messa sulle tracce di Polibomber, l’attentatore che ha seminato il panico nella città e dall’identità rimasta ignota sino allo svelamento avvenuto nell’ultima puntata. Il criminale è rimasto a piede libero per lungo tempo e, dopo il funerale di Sebastiano, il team del commissariato di San Teodoro si era messo sulle sue tracce riprendendo l’indagine.

Com’è finita Blanca 2: Polibomber e Nadia vengono arrestati

Ripercorrendo com’è finita Blanca 2, Blanca si è messa sulle tracce di Polibomber determinata a portare avanti l’indagine, nonostante Liguori le avesse consigliato di lasciar perdere. Nel giorno della fiera nautica, la consulente corre un grosso pericolo quando si ritrova in possesso di un pc su cui era stata innescata una bomba dall’attentatore, che minacciò Nadia di uccidere la figlia.

Tuttavia il pc non esplose poiché Nadia riuscì a disinnescare la bomba prima di sostituire i computer, e alla fine si scopre che Polibomber è in realtà Raffaele Randi, il quale viene arrestato assieme alla stessa Nadia, che si rivelò sua complice.

Inoltre, ripercorrendo com’è finita Blanca 2, al centro delle preoccupazioni di Blanca c’è anche Lucia, dopo la decisione dell’assistente sociale di riconsiderare l’ipotesi dell’affido. Lucia, ascoltando la loro conversazione, decide di fuggire di casa ma viene rintracciata, con Blanca che la convince a tornare a casa con lei. Sul fronte sentimentale, infine, Liguori ha deciso di andare a vivere con Veronica.