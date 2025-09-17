Com'è finita Buongiorno Mamma 2: finale della fiction Canale 5: Anna rischia la vita minacciata da Carmine, Francesca sposa Karim

Com’è finita Buongiorno Mamma 2, la fiction di Canale 5: Anna ricorda tutto

L’attesa è finita e questa sera torna in onda la fiction di successo di Canale 5 con protagonista Raoul Bova incentrata sulle vicende della famiglia Borghi. E tra nuovi personaggi, vecchie ruggini e colpi di scena cresce sempre di più la curiosità sulla trama e le anticipazioni della serie tv ma prima di avventurarci nelle nuove puntate è necessario fare un passo indietro spiegare la trama e soprattutto com’è finita Buongiorno Mamma 2.

Facendo un passo indietro, la trama della serie tv ruota attorno alla famiglia Borghi, Guido il capo famiglia interpretato da Raoul Bova ha una famiglia normale, Apparentemente come le altre formata dai quattro figli: Francesca, Jacopo, Sole e infine Michelino. La particolarità, tuttavia, sta nel fatto che la moglie e madre dei ragazzi, Anna, è in coma da anni che si risveglia nella seconda stagione. Nel frattempo pur essendo in coma è il perno della famiglia. E proprio nella seconda stagione si svela tutto. Com’è finita Buongiorno Mamma 2? Con Anna che ricorda tutto.



Carmine tenta di uccidere Anna, matrimonio tra Francesca e Karim si sposano

Com’è finita Buongiorno Mamma 2? L’ultima puntata è stata ricca di colpi di scena e verità svelate. Anna ricorda finalmente cos’è successo prima che finisse in coma era con Maurizia quando a un certo punto Carmine è entrato in casa e prima ha aggredito Anna facendola finire in coma e poi ha ucciso Maurizia. E non è tutto proprio quando Anna ricorda tutto Carmine si rifà vivo e la rapisce. La situazione precipita e si fa sempre più pericolosa fino a quando non arrivano Guido e Colaprico e la salvano. La puntata si conclude con un lieto fine: Anna sana e salva e il matrimonio tra Francesca e Karim. La storia dunque sembrava definitivamente conlcusa e invece l’arrivo di Agata e Laura spariglierà le carte della terza stagione.