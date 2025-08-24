Com'è finita La notte nel cuore: la soap torna in onda, cos'è successo ultime puntate del 3 agosto: Melek incinta, notizia shock per Sevilay

Com’è finita La notte nel cuore: riassunto dell’ultima puntata andata in onda il 3 agosto 2025

L’attesa è finita e finalmente dopo più di due settimane di assenza la dizi turca con protagonista Surmu e i due figli Melek e Nuh è pronta a tornare in onda a partire da questa sera, domenica 24 agosto 2025, con una puntata esplosiva e ricca di colpi di scena e risvolti inaspettati che metteranno i protagonisti davanti a scelte importanti per il loro destino. I nuovi episodi riprenderanno dal punto esatto in cui sono state interrotte dunque ripercorriamo com’è finita La notte nel cuore nell’ultima puntata andata in onda il 3 agosto 2025.

Anticipazioni turche Innocence/ Ilker rischia condanna tradito da insospettabile: spunta il testimone chiave

Com’è finita La notte nel cuore? Al centro della trama continuano ad esserci i due fratelli gemelli Melek e Nuh desiderosi di vendicarsi della loro madre, Sumru, che li ha abbandonati quando erano ancora in fasce. Nel corso delle puntate è emerso il passato della donna ed i motivi della scelta, la donna è stata violentata dal marito e dunque i due figli erano il frutto di quello stupro e per questo li ha abbandonati non senza sensi di colpa. Tuttavia i due giovani non le hanno creduto e continuano il loro proposito di vendetta. Nel frattempo si scopre che anche la nonna che li ha cresciuti nasconde dei segreti e che attorno ai protagonisti gravitano dei personaggi tutt’altro che affidabili.



Emily in Paris in lutto, morto regista Diego Borella: era giovanissimo/ Riprese interrotte e cast sotto choc

Melek incinta, Sevilay ha scoperto di essere stata adottata e notizie shock: com’è finita la notte nel cuore

Com’è finita La notte nel cuore? Cos’è successo nell’ultima puntata andata in onda domenica 3 agosto 2025? Innanzitutto Cihan e Samet hanno avuto un incontro ricco di tensioni con Tahsin. I due erano convinti che l’uomo fosse venuto a conoscenza dei loro debiti ed invece il motivo dell’incontro si è dimostrato essere tutt’altro: Tahsin ha rivelato loro di aver saputo che Samet era guarito dal cancro già da due anni. Notizie sconvolgenti, invece, per Sevilay: scoprirà di essere stata adottata e che Hikmet non è la sua madre biologica. A rivelargli la sconvolgente verità è stata Nihayet che, furiosa per come Hikmet l’ha tratta, ha deciso di vendicarsi rivelando la verità alla giovane.

Chi è İbrahim Çelikkol, da Hakan di Terra Amara a Alì in Only You/ Ex moglie Mihre Mutlu, figlio e compagna

A questo punto Sevilay, sconvolta dalla notizia, è corsa dalla madre e tra le due è nato un violento litigio al termine della quale Sevilay ha puntato un coltello alla gola prima a Hikmet e poi a Samet. Nel frattempo Sumru continua a cercare lavoro ed ha chiesto a Gurcan, il venditore di tappeti di essere assunta mentre il colpo di scena più eclatante lo ha riservato Melek che ha scoperto di essere incinta e che il padre del bambino e Cihan. Come reagirà l’uomo alla notizia? Svelato com’è finita La notte nel cuore non resta che ricordare che tornerà in onda in questa sera, domenica 24 agosto 2025 con una nuova puntata la dizi turca.