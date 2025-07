Denise e il tentatore Flavio Ubirti: cos'è successo dopo Temptation Island 2025? Tutte le ultime segnalazioni: si sono rivisti dopo il reality?

Denise e Marco hanno appassionato il pubblico di Temptation Island 2025 sin dalla prima puntata. A conquistare consensi, inizialmente, è stata lei che, dopo aver visto tutti i tentatori, ha deciso di scegliere Flavio Ubirti che ha letteralmente fatto impazzire il popolo del web. A sua volta, Flavio, scelto anche dalle altre fidanzate, a Filippo Bisciglia, ha confessato che anche lui avrebbe scelto Denise. Nel villaggio, giorno dopo giorno, Denise ha trovato in Flavio una spalla sulla quale appoggiarsi. I due hanno trascorso diverso tempo insieme e, parlando con il tentatore, spesso, Denise ha avuto l’impressione di avere davanti un ragazzo più grande della sua età.

A soli 24 anni, infatti, Flavio è riuscito a creare inizialmente confusione in Denise che, più volte, parlando con le altre fidanzate, ha sottolineato la maturità del tentatore. Nonostante tutto, però, dopo un primo falò in cui Marco ha deciso di chiudere la relazione, Denise ha chiesto un secondo falò dal quale è uscita proprio con Marco. E nella puntata di questa sera di Temptation Island 2025 si scopre cos’è successo tra Denise e il tentatore Flavio Ubirti un mese dopo Temptation Island 2025.

Denise: cos’è successo con Flavio Ubirti dopo Temptation Island 2025

Nonostante la delusione per il paragone fatto con Flavio Ubirt, Marco ha deciso di dare una seconda possibilità a Denise e alla loro relazione. Uscendo con il fidanzato, dunque, Denise non ha più rivisto il tentatore Flavio Ubirti? Secondo le fonti di Lorenzo Pugnaloni, tra Denise ed il tentatore Flavio Ubirti, dopo Temptation Island 2025, non sarebbe accaduto nulla. I due non si sarebbero più rivisti e, probabilmente, non si sarebbero neanche sentiti.

Una scelta che potrebbe essere stata dettata dalla volontà di Denise di proteggere la propria relazione con Marco dando rassicurazioni a quest’ultima che, più volte, ha sottolineato di aver sofferto e di essersi sentito sminuito dal paragone fatto proprio con il tentatore 24enne il cui nome è sempre più vicino al trono di Uomini e Donne.

