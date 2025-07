Lucia e il tentatore Andrea Marinelli, com’è finita dopo Temptation Island 2025: destino ignoto ma spuntano delle foto ‘choc’.

Beautiful, scansati. Prima il falò di confronto, poi ‘cosa è successo un mese dopo’; una serie di rovesciamenti di fronte, colpi di scena e simili hanno avuto come protagonisti Lucia e Rosario di Temptation Island 2025 con la complicità del tentatore Andrea Marinelli. Situazioni che potrebbero far invidia a sceneggiatori di soap opera ma dopo quanto visto nella scorsa puntata i fan si interrogano non tanto sul rapporto di coppia ma sugli intrecci emersi tra la fidanzata e il single.

Sonia B e Simone hanno finto a Temptation Island 2025? Indiscrezione choc/ "Lei sapeva già di essere incinta"

Com’è finita tra Lucia e il tentatore Andrea Marinelli a Temptation Island 2025? Qualcosa, come anticipato, lo abbiamo appreso proprio nell’appuntamento di ieri con il colpo di scena dell’incontro avvenuto a programma finito e dopo il falò di confronto con Rosario, fidanzato della ragazza. Il single ha infatti rivelato a sorpresa non solo di aver avuto dei contatti con Lucia ma anche di aver organizzato un incontro per comprendere la reale entità dei loro sentimenti; il tutto, dopo aver pianificato una relazione ‘fake’ per far ingelosire Rosario.

Simone e Sonia B aspettano un figlio dopo Temptation Island/ "Vogliamo questo bambino, l'ho perdonato"

Lucia e il tentatore Andrea Marinelli, quale destino dopo Temptation Island 2025? Lei ‘paparazzata’ con il single Francesco e non solo!

Lucia ha prima nascosto tutto, poi ha vuotato il sacco parlando in disparte con Filippo Bisciglia e infine ha asserito: “Mi fidavo di lui, ora mi sento ferita”. Queste le parole della ragazza a proposito del tentatore Andrea Marinelli conosciuto a Temptation Island. Insomma, la verità portata alla luce dal single avrebbe tradito la fiducia di Lucia quando forse sarebbe bastato raccontare la verità per evitare ulteriori scossoni al rapporto con Rosario.

Valentina e Antonio si sposano dopo Temptation Island 2025: "Abbiamo la data"/ Lei: "Ho tatuato il suo nome"

Ma dopo quanto accaduto, tra falò di confronto e soprattutto ultime scoperte, com’è finita tra Lucia e il tentatore Andrea Marinelli a Temptation Island 2025? Ecco che si arriva al clamoroso colpo di scena delle ultime ore; la giovane sarebbe stata infatti avvistata con un altro tentatore, Francesco.

A rivelarlo è Lorenzo Pugnaloni – come riporta Novella 2000 – che avrebbe riportato la paparazzate dei due insieme. Ma non è tutto, l’esperto di gossip ha raccontato anche di un presunto avvistamento anche con un terzo tentatore: Salvatore. E quindi, che fine ha fatto Andrea Marinelli? Pare proprio che il triangolo si sia dissolto o, semplicemente, potrebbe essere cambiato.