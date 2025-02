Siamo ormai pronti ad assaporare le emozioni di un nuovo capitolo, condito da nuove storie e vite da raccontare; approda questa sera – 27 febbraio 2025 – su Rai Uno, Che Dio ci aiuti 8. Un’ottava stagione che promette di non tradire le aspettative degli appassionati che da anni seguono le vicende strettamente legate al Convento degli Angeli Custodi. Dalla nuova vita di Suor Azzurra al ritorno dell’amata Suor Angela; c’è tutto nella trama al via da questa sera; ma com’è finito Che Dio ci aiuti 7?

Prima di tuffarci nei nuovi intrecci scanditi dall’ottava stagione, è doveroso riavvolgere il nastro e rispolverare la memoria su com’è finito Che Dio ci aiuti 7. Un fiume di emozioni ha trovato una crescita poderosa di puntata in puntata, soprattutto per la momentanea assenza di Suor Angela – interpretata da Elena Sofia Ricci – che aveva abituato i telespettatori alla sua presenza fissa. A fare le sue veci è arrivata Azzurra, nel pieno del percorso per ottenere i voti.

Che Dio ci aiuti 7, dove eravamo rimasti e finale di stagione: Azzurra diventa suora!

Era stata la storia di Sara a prendersi la scena nel finale di stagione di Che Dio ci aiuti 7: il confronto con un passato doloroso, l’incontro con Marco che può sembrare casuale ma che in realtà si rivela essere legato a circostanze inattese. In uno scenario così fitto e misterioso, Azzurra non ha arretrato di un centimetro ed ha lottato con i protagonisti al fine di portare a galla la verità. Il tutto non è avvenuto senza problemi; i contrasti con Suor Teresa hanno messo a repentaglio perfino il suo stesso percorso spirituale. Alla fine, la speranza e la pazienza hanno fatto la differenza; solo con il tempo e l’amore tutti i nodi vengono al pettine e alla fine Sara è riuscita a scoprire la verità trovando così una rinnovata serenità. E quindi, com’è finito Che Dio ci aiuti 7? Il finale emblematico è senza dubbio il coronamento del percorso spirituale di Azzurra che diventa finalmente suora a tutti gli effetti.