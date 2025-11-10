Com'è finito Il commissario Ricciardi 2? Cos'è successo finale scorsa stagione: Ricciardi si dichiara a Enrica e scatta il bacio

Com’è finito Il Commissario Ricciardi 2: cos’è successo nel finale della scorsa stagione

Il commissario Ricciardi è una delle fiction più amate dal pubblico di Rai1 complice la presenza di Lino Guanciale come protagonista che nel corso degli anni è diventato un volto riconosciuto che sa dar vita a personaggi che entrano nel cuore. Stasera avrà inizio la terza stagione, ma chi si ricorda com’è finito Il commissario Ricciardi 2, la seconda stagione di ormai due anni fa? Al centro delle trame della fiction c’è il commissario Luigi Alfredo Ricciardi, affetto dalla ‘maledizione’ di vedere le anime dei defunti morti in modo violento. Questo suo dono che per lui non lo è lo rende schivo, riservato e poco propenso per i contatti umani.

Anticipazioni Il commissario Ricciardi in onda oggi/ Quando finisce, numero puntate, trama e cast

Il suo migliore amico è il medico legale Bruno Modo (Enrico Ianniello) che caratterialmente è il suo esatto opposto. Dal punto di vista sentimentale, invece, il commissario è diviso tra Livia (Serena Iansiti) è una ex soprano, vedova, dal fascino magnetico e ostinatamente innamorata di lui. Ed Enrica (Maria Vera Ratti) una giovane ragazza educata e cordiale, dall’animo buono ma molto determinata. È innamorata di Ricciardi con il quale nella prima stagione non c’erano stati solo timidi sguardi alla finestra ma nel corso delle puntate è diventata consapevole che il sentimento è pienamente corrisposto.

Location Il commissario Ricciardi 3: dove e quando è ambientata/ Lino Guanciale: "Serie di denuncia Fascismo"

Com’è finito Il commissario Ricciardi 2? Lieto fine per Luigi ed Enrica ma…

Fatte queste premesse, si giunge al gran finale di stagione de Il commissario Ricciardi 2. Nell’episodio intitolato Rondini d’inverno un famoso attore spara alla moglie come da copione, peccato che il proiettile sia vero, quindi lei muore sul colpo. Da lì in poi si consuma l’indagine che porterà il commissario e svelare l’arcano anche grazie al suo dono, ma non riuscendo a impedire che un colpo di pistola lo colpisca alla schiena e portandolo in ospedale.

Una volta raggiunto l’ospedale si consuma una scena che ha fatto ben sperare i fan de Il commissario Ricciardi: il protagonista, infatti, appena si sveglia chiede il permesso a Giulio Colombo di frequentare in maniera ufficiale sua figlia Enrica di cui è innamorato. E i due, infatti, si baciano. Svelato com’è finito Il commissario Ricciardi 2 non resta che ricodare che dopo anni di attesa i telespettatori avranno modo di vedere come proseguirà la loro unione nella terza stagione.