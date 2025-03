Com’è finito Imma Tataranni 4: torna con il marito Pietro ma scoppia la polemica, Cologiuri dimenticato

Si è appena conclusa l’ultima puntata di Imma Tataranni 4 con un clamoroso colpo di scena finale: Imma e Pietro sono ritornati insieme! Il finale non lascia spazio a dubbi i due coniugi hanno superato la crisi, galeotto è stato un topo trovato in cucina nel cuore nella notte che ha spinto l’impavida giudice a chiamare il marito per chiedergli aiuto. Risolto il problema i due hanno capito di essere ancora innamorati l’uno dell’altro, dopo 25 anni di matrimonio ed una famiglia hanno deciso di prendersi del tempo per pensare prima di far saltare tutto nonostante entrambi hanno avuto delle sbandate, Pietro con Silvia e Imma, com’è noto, con il Maresciallo Calogiuri. E proprio l’addio di quest’ultimo e le successive dichiarazioni rilasciate a Fanpage.it dello sceneggiatore De Mola “Il ritorno di Ippazio Calogiuri? Al momento non mi sento di escludere nulla, l’addio di Alessio Lapice è stato doloroso anche per noi” Hanno acceso la polemica in rete tra i fan della coppia che si aspettavano tutt’altro finale.

Andando con ordine l’ultimo episodio di stagione di Imma Tataranni 4,, intitolato Per sempre è un modo di dire, come rivelato dalle anticipazioni sull’ultima puntata, ha visto la protagonista cercare un nuovo equilibrio dopo aver affrontato il distacco dal Maresciallo Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice) e le tensioni con la figlia Valentina (Alice Azzariti) ma a complicare il tutto ci ha pensato il marito Pietro De Ruggeri (Massimiliano Gallo) che le chiede di firmare le carte per il divorzio generando malinconia e nostalgia. Nel frattempo la Sostituto Procuratore torna ad occuparsi di un caso doloroso e complicato. Nella prima puntata la giovane Nadia Schirò era finita in carcere per aver confessato l’omicidio di Egidio Calmi ma il suo tentato suicidio ha aperto nuovi interrogativi e spinto la Tataranni a riaprire le indagini: era davvero lei l’assassina? No, si è scoperto che i veri assassini furono De Pace con l’aiuto del dottor Masciandaro.

Finale Imma Tataranni 4: tutto quello che è successo nell’ultima puntata

Com’è finito Imma Tataranni 4? Per quanto riguarda la vita privata di Imma, la richiesta di divorzio di Pietro l’ha fatta sprofondare nella nostalgia e nello sconforto mentre l’uomo trova ispirazione in Vasco Parisi. I litigi e le discussioni tra Imma e Pietro sono all’ordine del giorno ma a creare preoccupazione nella Tataranni c’è anche l’addio di Diana (Barbara Ronchi) la sua cancelliera ma soprattutto la sua migliore amica ha vinto il concorso per diventare Giudice di Pace e dovrà lasciare Bari, ed ovviamente il lavoro in Procura, per trasferirsi a Taranto. Inoltre scocca l’amore tra Diana e Salvatore, cugino proprio della Sostituto Procuratore. Arriva il tanto atteso pranzo di Ferragosto ci sono tutti tranne Imma che alla fine si presenta. Rimasti soli Imma e Pietro si lasciano andare ad un bacio appassionato ma nella scena finale c’è un altro colpo di scena sul finale di Imma Tataranni 4: Imma sta firmando le carte del divorzio ma si ferma perché spaventata da un topo.

Il finale di Imma Tataranni 4 ha lasciato l’amore in bocca ai numerosi fan, su X è scoppiata la polemica per come è stata gestita la relazione tra la protagonista e Ippazio Cologiuri e soprattutto la frettolosa uscita di scena del Maresciallo: “Non era nemmeno necessario finire con una scelta a tutti i costi, un personaggio così forte può tranquillamente stare da sola e se ne parla alla prossima serie in attesa di un’idea decente.” “Una brutta ultima puntata con un bruttissimo finale per una brutta 4a stagione. Salvo la bravura di tutti gli attori ed i bellissimi paesaggi, tutto il resto è noia” “Eliminare Cologiuri era necessario per dimostrare che Imma non si piega a nulla e non fa quello che gli altri si aspettano da lei?” “Alla fine si è chiuso tutto con una coppietta di sposini, perché quelli non hanno saturato, no? Bigotti, Incoerenti ed incapaci.” Insomma, com’è finito Imma Tataranni 4 non è piaciuto.