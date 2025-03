Com’è finito Mare Fuori 4? Cos’è accaduto nel finale di stagione ai protagonisti dell’amata serie TV? In vista dell’inizio di Mare Fuori 5, questa sera 26 marzo su Rai 2, è il caso di riepilogare i fatti accaduti ormai mesi e mesi fa in un episodio che è stato ricco di colpi di scena e che si svolge quasi del tutto fuori dall’IPM. Molti dei ragazzi hanno, infatti, un permesso speciale: Luigi, Raffaele, Milos, Edoardo e, soprattutto, Rosa, che si prepara a sposare Carmine.

Location Mare Fuori 5, dove è stata girata la serie tv/ Il quinto capitolo tra IPM e quartieri di Napoli

I due, grazie all’aiuto del comandante e della direttrice dell’IPM, sono riusciti ad organizzare le nozze, ma poco prima di arrivare in chiesa, Rosa Ricci è pervasa dai dubbi, nati dal ricordo del padre Salvatore e dal legame con la sua famiglia. Decide allora di non sposarsi: abbandona Carmine sull’altare, decisa a prendere in mano il potere di famiglia, che senza di lei resterebbe vacante.

Chi è Mamadou Kouassi, la storia vera "Io Capitano" film Rai1/ "In Italia perché cercavo un futuro migliore"

Com’è finito Mare Fuori 4: nel finale il furto dei soldi dei Ricci e l’omicidio di Edoardo Conte

Decisa ad acquisire il comando, si reca al cimitero. Lì, nella tomba di famiglia, sono infatti nascosti i soldi dei Ricci, che potranno aiutarla ad imporsi nel mercato camorristico. Rosa, però, non sa che lì, per lo stesso motivo, ci sono anche Edoardo Conte, Luigi e Micciarella. Edoardo, in particolare, dopo aver trascorso una giornata di passione con Teresa, è convinto dalla moglie Carmela a chiudere con l’amante e a dedicarsi al progetto di diventare potenti e ricchi proprio utilizzando i soldi dei Ricci dei quali le ha parlato Rosa. Per lo stesso motivo sono lì anche i due fratelli, ma il primo ad arrivare a destinazione sembra essere proprio Edoardo. Il ragazzo si cala nella tomba ma non trova i soldi: qualcuno lo ha anticipato. Proprio quando sta per uscire da lì, viene colpito violentemente alla testa e lasciato poi a morire nella cripta, chiusa sopra di lui.