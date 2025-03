Com’è finito Morgane Detective Geniale 3? Scoperta choc sul padre e caso di omicidio

A pochi mesi di stanza dalla terza stagione torna in onda questa sera, martedì 18 marzo 2025, la fiction francese che ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori in Francia e non solo. La protagonista, che ha il volto di Audrey Fleurot, è un’investigatrice per caso geniale e intuitiva che ha la capacità di risolvere anche i casi più complessi e difficili. In attesa di scoprire le anticipazioni di questa nuova stagione scopriamo cos’è successo nella precedente, com’è finito Morgane-Detective Geniale 3. Al centro delle trame c’è stata la figura della padre Serge.

L’uomo è rimasto ferito ad una gamba ed incalzato dalla figlia le ha rivelato di dovere dei soldi agli strozzini. A questo punto nella trama di Morgane Detective Geniale 3 rivela di aver messo dei soldi da parte dietro la lavatrice di casa ma con estremo stupore ed amarezza si renderà conto che la figlia ed i nipoti hanno speso tutto. A questo punto parte una corsa contro il tempo della detective geniale per cercare di trovare i soldi per salvare il padre dagli strozzini. Nel Frattempo, però, i guai continuano quando Morgan inizia ad indagare sull’omicidio di un gioielliere e si accorgerà che sulla scena del crimine sono presenti dei gioielli rubati dal padre. Serge è convolto nell’omicidio?

Com’è finito Morgane Detective Geniale 3: Serge è davvero il padre di Morgan?

Il finale di Morgane Detective Geniale 3 si è mostrato ricco di colpi di scena. Durante le indagini la sua squadra stabilisce un legame tra la vittima e il motociclista a cui Serge deve dei soldi, Morgane è costretta a depistare i suoi colleghi. E, soprattutto, a mentire a Karadec per evitare che le indagini portino a lei e a suo padre. Durante una cena, i due sembrano riavvicinarsi, ma tutto crolla nuovamente quando Karadec scopre che Morgane è indirettamente coinvolta nell’omicidio del gioielliere. Com’è finito Morgan Detective Geniale 3? Grazie alle indagini si è scoperto che Serge era estraneo all’omicidio ma il finale ha spalancato le porte alla quarta stagione che inizia questa sera con due rivelazioni clamorose: Morgan è incinta ed è sempre più convinta che Serge non sia il suo padre biologico.