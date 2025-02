Com’è finito Rocco Schiavone 5? Colpo al cuore per il vicequestore: scoperta choc sulla morte di Marina

Dopo quasi due anni dalla quinta stagione è pronto a tornare in onda il vicequestore più burbero, irascibile e schivo della televisione italiana nato dai romanzi di Antonio Manzini. La prima puntata andrà in onda questa sera, 19 febbraio 2025, a partire dalle 21.30 su Rai2 e lo ritroveremo nello stesso punto in cui lo abbiamo lasciato nella scorsa stagione: com’è finito Rocco Schiavone 5? Da anni il vicequestore era ossessionato dalla morte della moglie Marina ( interpretata da Isabella Ragonese nelle prime stagioni e da Miriam Dalmazio nell’ultima) e dalla ricerca dei colpevoli riuscendo a scoprire che dietro l’attentato c’era un traffico di droga.

La vicenda si è complicata e resa più torbida con la morte della moglie di Sebastiano, interpretato da Francesco Acquaroli. Durante l’ultimo episodio intitolato Vecchie Conoscenze Rocco e Sebastiano si alleano per dare la caccia ad Enzo Baiocchi, l’uomo che ritendono il responsabile degli omicidi. La situazione si complica più del previsto si scopre che sono coinvolti alte sfere dello Stato e forse i Servizi Segreti e soprattutto Enzo Baiocchi viene trovato morto da Schiavone e il PM Baldi: chi l’ha ucciso e soprattutto perché?

Rocco Schiavone come si è conclusa la quinta stagione? Sebastiano coinvolto nella morte di Marina

Si giunge così alla battute finali della scorsa stagione, com’è finito Rocco Schiavone 5? Il vicequestore e il PM Baldi sono convinti che Sebastiano non sia coinvolto nell’omicidio ma le loro certezze crollano con una rivelazione scioccante di Caterina Rispoli (Claudia Vismara) ispettrice ma doppiogiochista che gli rivelerà che è stato tradito da una persona di cui più si fidava al mondo: Sebastiano. Si conclude con un colpo al cuore fortissimo la scorsa stagione della fiction di Rai2 con il vicequestore che ha scoperto la scioccante verità sulla morte della moglie Marina: il suo migliore amico Sebastiano è coinvolto.

In questo caos Rocco si è avvicinato molto al’ispettrice Caterina sulla quale non ha ancora capito se può fidarsi o no, ma allo stesso tempo è sempre più diffidente nei confronti di Italo che è sempre più schiavo del gioco d’azzardo (interpretato in questa stagione non più da Ernesto D’Argenio ma da Paolo Bernardini). Svelato com’è finito Rocco Schiavone 5 non resta che ricorsare che le anticipazioni Rocco Schiavone 6, dunque, svelano che la trama riprenderà proprio da qui con il vicequestore sempre più ferito e disilluso ed alle prese con situazione difficili che lo coinvolgeranno in prima persona.