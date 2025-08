Com'è finito Sissi 3, riassunto delle prime tre stagioni: storia d'amore tra l'imperatrice e Franz, crisi ed i due che scampano alla morte

Com’è finito Sissi 3: riassunto delle prime tre stagioni della fiction di Canale 5

Finalmente ci siamo: questa sera e domani, martedì 5 e mercoledì 6 agosto 2025, in prima serata su Canale 5 va in onda l’atto finale della fiction tedesco austriaca incentrata sulla vita della Principessa d’Austria. E prima di svelare le anticipazioni sull’atto finale è necessario fare un passo indietro e fare un breve riassunto delle tre stagioni precedenti e svelare com’è finito Sissi 3. Intrighi di palazzo, omicidi, svolte choc, colpi di scena, amori travolgenti e avidità e potere sono gli ingredienti principali della fiction trasmessa da Canale 5 incentrata sulla figura l’Imperatrice Elisabetta D’Austria detta Sissi.

La serie tv ripercorre la vita di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach concentrandosi soprattutto sulla storia d’amore con l’Imperatore Francesco Giuseppe. Nelle precedenti stagioni sullo sfondo non sono mancate le vicende reali: dalle conseguenze dello scontro bellico tra l’Impero Austro-Ungarico contro la Prussia all’epidemia di colera che ha sconvolto l’Europa dell’ottocento e persino l’allora principessa, rimasta contagiata, ha rischiato di morire. E poi ancora la sconfitta di Napoleone che ha spinto l’imperatore Franz addestrare militarmente il figlio di 9 anni Rudolf, causando una bruttissima frattura nella coppia.

Cos’è successo nelle prime stagioni: com’è finito Sissi 3: Sissi cade rovinosamente da cavallo

Scendendo nel dettaglio su com’è finito Sissi 3 per quanto riguarda la coppia formata da Franz e Sissi non sono mancati ostacoli e contrasti. La protagonista, contrariata dal fatto che il consorte volesse addestrare suo figlio decide di rapirlo, l’imperatore le mette alle calcagna le sue squadre di ricerca ma madre e figlia riescono a raggiungere un bar, dove incontrano la fotografa francese Alma che offre loro l’aiuto per raggiungere Marsiglia. La coppia reale attraversa una crisi gravissima ma alla fine l’imperatore fa un passo indietro escludendo il figlio dall’esercito e per questo motivo la protagonista torna a Vienna ma i rapporti con il marito sono gelidi e freddi.

Si giunge così alle battute finali. Com’è finito Sissi 3? La stagione si conclude con la risoluzione delle crisi politiche e personali che hanno afflitto la protagonista. Sissi riesce finalmente a trovare un equilibrio e a sentirsi parte della famiglia imperiale ma soprattutto riesce a superare le tensioni con il marito Franz anche a causa in un terribile incindendio in cui rischiano di morire ma dal quale per fortuna riescono a sopravvivere. Svelato com’è finito Sissi 3 non resta che svelare alcuni cenni di anticipazioni atto finale. Nell’ultima stagione che andrà in onda questa sera, l’imperatrice d’Austria sarà irrequieta e colma di pensieri oscuri, dovrà fare i conti con una brutta caduta da cavallo e con la morte del padre.