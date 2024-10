Storia di una famiglia perbene, cos’è successo nella prima stagione: l’amore contrastato tra Michele e Maria

A distanza di tre anni dall’ultima puntata della 1a stagione Canale5 ripropone le nuove puntate della fiction basata sui romanzi di Rosa Ventrella. Dalle anticipazioni sulla puntata di oggi si scopre cosa accadrà ma cos’è successo nella prima stagione? Com’è finito Storia di una famiglia perbene? Per saperlo occorre fare un passo indietro. La serie composta da quattro puntate ruota attorno a due famiglie diametralmente opposte della Bari degli anni tra il 1980 e il 1990. Da una parte ci sono i De Santis, Antonio e Teresa, pescatori di umili origini ma, come riporta il titolo stesso della fiction, perbene. Dall’altra, invece, ci sono i Straziota, criminali dediti a traffici illeciti.

La faida tra le due famiglie ha negato ai loro rispettivi figli, Maria e Michele di vivere alla luce del sole il loro amore. Da sempre innamorati l’uno dell’altro non sono mai riusciti a stare insieme. Durante l’ultima puntata, però, i legame tra i due ragazzi è diventato ancora più forte. Nel frattempo, tuttavia, emergono nuovi dettagli sul loro passato, Maria ha confessato a Michele che anni prima fu suo padre, Nicola Straziota, a vietarle di fuggire insieme minacciandola che altrimenti avrebbe ucciso il padre Antonio. A questo punto Michele man man ha scoperto altre oscure verità sulla sua famiglia ed ha preso una scelta drastica e inaspettata: ha deciso di incastrare la sua famiglia determinandone la cattura.

Com’è finito Storia di una famiglia perbene: Antonio salva la vita a Michele ma rischia la propria

Si è arrivati, così, agli ultimi atti della puntata finale della fiction, com’è finito Storia di una famiglia perbene? Antonio sempre più deciso a far interrompe il rapporto tra i due ragazzi inizia a collaborare con la polizia e con il commissario per far arrestare in flagranza gli Straziota. Maria, ignara di quello che sta accadendo, decide di raggiungere il ragazzo, finendo così nel mirino dei uno degli scagnozzi di Don Nicola. Michele per cercare di salvarla si mette in mezzo e per questo e le salva la vita ma il proiettile lo ha colpito in pieno.

Il ragazzo, ferito ed incosciente, cade in mare mentre nel frattempo accorre Antonio che capito tutto e consapevole che il ragazzo ha rischiato la vita per salvare la figlia si getta in acqua e lo salva. I guai però non sono finiti qui perché nel frattempo Don Nicola giunto sul posto inizierà a sparare ad Antonio, colpendolo. Antonio è morto? Stando a com’è finito Storia di una famiglia perbene in realtà non si sa perché con un flashback le immagini sono ritornate indietro a molti anni prima, quando Maria e Michele erano piccoli. La domanda ha finalmente una risposta grazie alle anticipazioni della 2a stagione: Antonio si è salvato!