Dal 2027 i diplomati che terminano il loro percorso entro 19 anni, potranno utilizzare la carta valore per finalizzare i loro acquisti.

In Manovra spunta l’idea di introdurre una carta valore destinata ai diplomati. L’iniziativa fa riferimento agli studenti che prima dei 19 anni riescono a conseguire il titolo senza nessuna interruzione (così da evitare bocciature).

L’idea è di far partire il tutto a partire dal 2027, concedendo ai ragazzi meritevoli una tessera caricata di un credito da poter spendere in diversi eventi ma non solo, anche per l’acquisto di riviste, giornali e libri.

SCUOLA/ La tela di Penelope che non aiuta la crescita dei salari

Carta valore diplomati: al 2027 credito spendibile su attività

La carta valore viene assegnata ai diplomati che concludono il loro percorso – senza alcuna interruzione – e prima dei 19 anni. Il credito che gli verrà assegnato non produrrà né reddito ISEE, e neppure tasse da dover pagare.

DOPO LA MANOVRA 2026/ Proteste, emendamenti e votazioni con un finale già scritto

L’uso della tessera potrà valere per gli ingressi al cinema, per comprare libri di testo, riviste digitali e giornali cartacei (sono validi anche gli abbonamenti) visitare mostre, musei e luoghi storici, ma anche per partecipare ai teatri e ai concerti.

Per la misura verranno stanziati 180 milioni di euro, così da poter garantire il contributo alla maggior parte dei giovani, che un tempo godevano delle “vecchie” Carte, chiamate “del Merito e della Cultura”.

Carta culturale digitale

La carta per la Cultura sarà caricata di 100€, e i requisiti per poterne beneficiare sono di natura economica. Infatti possono far domanda chi ha un ISEE entro i 15.000€ e chi ha la residenza fiscale nel nostro Bel Paese (indipendentemente dal fatto che si è stranieri o meno).

Riforma pensioni 2025/ Conte critica il Governo sulle minime (ultime notizie 23 ottobre)

Gli enti che si occuperanno dei tecnicismi sono PagoPa, Consap e Sogei. Come abbiamo ribadito, l’obiettivo è quello di incentivare e promuovere le iniziative culturali ed educative, così da poter dare un contributo significativo a livello economico (e al tempo stesso contrastare la povertà e aiutare chi ha un reddito medio basso).