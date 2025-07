Il Governo ha rilasciato un nuovo decreto sulla tax credit del cinema e nell'ambito videogiochi, con importanti novità settoriali.

Recentemente sono state aggiornate le linee guida sul tax credit da applicare ai settori culturali (cinema incluso) e ai videogames. Per chiunque volesse approfondire potrà farlo consultando il portale ufficiale Dgca (della direzione generale del Cinema e settore Audiovisivo) appartenente al ministero della Cultura.

I documenti fanno riferimento alla clausola definita come “eleggibilità culturale” e prende come riferimento 4 interventi (che vedremo a breve).

IMU seconda casa/ Meglio abbandonare la casa che pagare la tassa: il nuovo studio

Tax credit cinema, nuovi decreti in vigore: lista completa

La nuova circolare sulla tax credit applicabile al settore dei videogiochi e al cinema prevede 4 tipologie di richieste inoltrabili.

– Domande preventive al fine di ottenere il credito di imposta per il settore TV, cinematografico e web;

– Domande definitive sempre allo scopo di ricevere il credito di imposta per gli stessi settori al punto uno, ma in aggiunta la produzione delle opere straniere;

– Domande relativamente alla cosiddetta “eleggibilità culturale”, con l’attuazione del reinvestimento automatico;

– Domande per il credito di imposta in merito alle industrie tecniche.

Come non versare le tasse su un affitto di casa non riscosso?

Attenzione a rispettare sempre quanto previsto dall’articolo 8, del comma 1, del Decreto ministeriale numero 187 e risalente all’anno 2021, che prevede l’ottenimento del benefit fiscale soltanto dal decimo giorno rispetto all’invio della comunicazione.

Detrazione in ambito gaming

É stata varata una normativa fiscale anche in tema gaming. Si tratta nello specifico di un credito d’imposta agevolato che può esser richiesto e goduto previa produzione di videogiochi della mera nazionalità italiana. Per chi lo volesse potrà consultare il portale cinema e cultura dove leggere il bando e i punti tecnici.

Quanto guadagnano gli Influencer in Italia (e in Europa)? Uno studio svela i vero numeri

Il Ministero della cultura ha sottolineato che i provvedimenti temporanei e in via di perfezionamento, non possono accogliere delle nuove domande. Le istanze da presentare sono unicamente associate a dei decreti già approvati e resi validi come riportato nel sito ufficiale Dg Audiovisivo e Cinema.

Data la natura fiscale riconosciuta (credito di imposta), non è previsto l’invio della comunicazione tramite la notifica di una PEC individuale.