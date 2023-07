Come funziona sorteggio calendario serie A 2023-2024/ Asimmetria due gironi, criteri e data inizio (5 luglio)

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2023-2024: COME FUNZIONA E CRITERI

Dal punto di vista emotivo, la stagione calcistica 2023-2024 è già partita lo scorso primo luglio: con l’avvio del calciomercato. Mentre le squadre di Serie A si apprestano ad affondare i primi colpi per puntellare le rispettive rose, l’attenzione oggi è tutta rivolta al sorteggio del calendario di Serie A 2023-2024. Tante sono le novità per la prossima edizione del campionato italiano, vediamo dunque come funziona la definizione delle 38 giornate che dovranno decretare l’assegnazione dell’ambito scudetto. Si parte ufficialmente il 20 agosto (a differenza del 13 agosto dello scorso anno) mentre la chiusura del campionato di Serie A 2023-2024 è prevista per il 26 maggio del prossimo anno.

Per capire come funziona il sorteggio del calendario di Serie A 2023-2024 bisogna dare uno sguardo a quelli che sono i nuovi e consolidati criteri che verranno utilizzati per la definizione delle 38 giornate del prossimo campionato. Confermata la definizione asimmetrica del girone d’andata e di ritorno. Le due parti del calendario avranno dunque un ordine differente che sarà scandito da ulteriori criteri di assegnazione. In primis, sarà valutata rigorosamente l‘alternanza tra incontri in casa e trasferta con riferimento particolare agli impegni europei delle squadre qualificate in Champions League, Europa League e Conference League.

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2023-2024: NUOVE REGOLE PER I BIG MATCH E DERBY

Come anticipato, il sorteggio del calendario di Seria A 2023-2024 parte dai gironi asimmetrici. Le prime 19 giornate e le seconde saranno definite da criteri stringenti, ecco come funziona. In un unico girone, non sarà possibile la presenza di due coppie di match consecutivi in casa o trasferta. Inoltre, per determinate squadre l’alternanza tra casa e trasferta nei due gironi è obbligata. Tale regola vale dunque per Empoli e Fiorentina, Milan e Inter, Lazio e Roma, Napoli e Salernitana, Juventus e Torino.

Nella definizione effettiva del sorteggio del calendario di Serie A 2023-2024 sarà inoltre tenuto conto di altri criteri necessari e imprescindibili. Per le prime due giornate, per la quinta e per la sesta (e per la 38esima) alcune squadre non potranno affrontarsi. Si tratta di Atalanta, Lazio, Juventus, Inter, Milan, Napoli e Roma. Stesso discorso per i Derby che non saranno possibili anche nella 19esima giornata in vista dell’impegno di Supercoppa Italiana. Infine, tutte le squadre impegnate con i rispettivi tornei europei non potranno affrontarsi nelle giornate: 25, 28, 32 e 35.

