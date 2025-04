Parte questa sera 7 aprile 2025 The Couple, il nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, nel quale, come suggerisce il titolo, i protagonisti sono delle coppie. Il format si concentra infatti su otto coppie di concorrenti, uniti da legami di parentela, amicizia o affinità, che combatteranno insieme in una serie di prove per arrivare a conquistare, puntata dopo puntata, l’incredibile montepremi finale di 1 milione di euro. Ma in cosa consiste il gioco?

Le otto coppie dovranno affrontare una serie di sfide fisiche e mentali, dimostrando di avere una forte affinità e di essere, dunque, delle coppie solide, che possono sopportare stress e difficoltà. Proprio attraverso queste prove sarà possibile accumulare delle chiavi nel corso delle settimane, una conquista necessaria visto che solo una di queste aprirà il forziere con il milione di euro. Più si saranno accumulate chiavi, più possibilità avrà dunque la coppia di vincere.

The Couple, come funziona il gioco: prove, eliminazioni e chiavi

Le prove saranno di vario genere: si tratterà di prove fisiche ma anche di giochi mentali e di strategia. Si svolgeranno nel corso della puntata in diretta di The Couple del lunedì ma anche durante la settimana, visto che sarà possibile seguire lo show anche su Mediaset Extra. Nel corso delle settimane, sarà necessario per le coppie consolidare sempre più la loro collaborazione e, dunque, il rapporto nel gioco. Sarà questa la chiave per sopravvivere alle eliminazioni previste nel corso delle varie puntate. Queste saranno decise sia dalla votazione delle coppia in gioco, sia dal pubblico a casa attraverso un televoto. Il pubblico potrà votare questa volta solo attraverso SMS al numero 4770004, con un costo di circa 0,16 euro IVA inclusa.