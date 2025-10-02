Come funzionano i Bootcamp di X Factor 2025: cambia il meccanismo per i 4 giudici, che devono scegliere chi passa all'unanimità

Le Audizioni di X Factor 2025 sono ufficialmente giunte al termine, il che vuol dire che la puntata in onda questa sera su Sky e Now TV sarà dedicata ai Bootcamp. Per quest’anno, è stato introdotto un nuovo meccanismo che stravolge il funzionamento finora utilizzato per questa fase del talent. Fino alla scorsa edizione, i giudici, in questa fase, avevano il compito di formare la propria squadra, sfoltendo un gruppo di concorrenti a loro già assegnati per arrivare a sei sedie occupate. Quest’anno le cose cambiano.

Gerry Scotti attacca ancora Stefano De Martino e Affari Tuoi?/ “Noi non regaliamo soldi”, il dissing continua

Ai Bootcamp non vedremo un giudice per volta fare la propria squadra, ma parteciperanno tutti e quattro in contemporanea. Francesco Gabbani, Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi saranno chiamati a giudicare per la seconda volta tutti i concorrenti scelti alle Audition, e solo chi riceverà 4 sì passerà alla Last Call.

Delitto di Garlasco/ Palmegiani, nuovo consulente Sempio: “Ad oggi non c'è la pistola fumante”

Bootcamp di X Factor 2025, come funzionano e X Pass dei giudici

Il nuovo meccanismo dei Bootcamp di X Factor presuppone, dunque, che per superare anche questa fase, i concorrenti debbano ottenere l’unanimità da parte dei giudici. In caso di disaccordo, i giudici avranno modo di confrontarsi per decidere se il concorrente può effettivamente avere una seconda chance oppure no. Ma i giudici hanno un altro mezzo per superare il disaccordo degli altri colleghi: ognuno ha a disposizione un X Pass, da utilizzare per far superare a un determinato concorrente la fase dei Bootcamp al di là dei voti dei colleghi. In questo modo si assicurerà la presenza del cantante anche nelle altre fasi della gara.