Come ha fatto a sfigurarsi Cristina Guidetti?/ Intervento resurfacing: “Cicatrici e…”

Come ha fatto a sfigurarsi Cristina Guidetti? L’ex modella, racconterà in data odierna la sua storia a “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone, ma noi de “Il Sussidiario” vi forniamo un breve sunto dell’accaduto. Il 31 gennaio 2012 Cristina si rivolse a un chirurgo originario di Foligno, il quale, presso una clinica privata di Padova, la sottopose a un intervento concordato di resurfacing, trattamento con il laser teso a eliminare alcune piccole imperfezioni. “Mi fidavo di lui, era tra i più stimati”, ha confidato la donna ai giornali, con il “Corriere della Sera” che ha ripreso le sue dichiarazioni: “Dopo quella operazione sono rimasta sfigurata, riportando sul mio volto delle cicatrici che resteranno per sempre, nonostante i 42 trattamenti affrontati successivamente, che mi sono costati 93mila euro. Ho perso anche il mio lavoro di modella”.

Paolo Tonoli, ex marito Fiordaliso/ I figli Sebastiano Bianchi e Paolo Alberto Tonoli

E, ancora: “Per tutti questi anni, più di sei, sono andata alle udienze, sempre. Anche quando i trattamenti che facevo per curarmi mi rendevano come un mostro. Le mie condizioni erano la prova evidente di che cosa fosse accaduto. Quando uscivo di casa la gente si teneva a distanza, mi schivava. Nonostante i miracoli fatti da altri medici, i segni rimarranno per sempre”.

Eritema pudico, cos'è la malattia di Chiara Francini/ Sintomi, cause e cura "Dolori…"

COME HA FATTO A SFIGURARSI CRISTINA GUIDETTI? IL RACCONTO SUL SUO SITO WEB

Non solo giornali, però: Cristina Guidetti ha spiegato come ha fatto a sfigurarsi anche sul suo sito web, nella sezione “La mia storia”, asserendo che “un intervento di chirurgia estetica mi ha lasciato sfigurata per sempre, ha fatto crollare di colpo tutto il mio mondo e mi ha costretta a ripartire da zero. Un cammino lungo e difficile, per ritrovare, almeno in parte, il mio volto, e per ottenere giustizia. Tante cadute e altrettanti incontri sbagliati, ma anche tante persone buone, che mi hanno aiutato, mi hanno voluto bene solo per quella che sono e mi hanno fatto trovare dentro me stessa la forza di reagire”.

Frederick Lundqvist, fidanzato Chiara Francini/ "Ci tiene a lasciarmi la scena"

Oggi le cicatrici restano, “ma posso dire con orgoglio di essere rinata. Come donna, come madre, come professionista, e in tutto quello che faccio. La vera bellezza è solo quella racchiusa, come un tesoro prezioso, nell’amore degli affetti più autentici”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA