Dieta, come ha fatto a perdere peso Laura Pausini? Ecco il regime alimentare della cantante per dimagrire: i chili persi in un anno

Tra gli ospiti della prima puntata della nuova stagione di This Is Me c’è anche Laura Pausini, che torna in tv con una forma fisica molto diversa rispetto allo scorso anno. Negli ultimi mesi, infatti, la cantante ha deciso di dedicarsi completamente a sé stessa, arrivando a perdere diversi chili. Tutto è iniziato nell’aprile del 2024, quando, con il supporto di un dietologo, ha iniziato una dieta precisa, studiata per le sue esigenze e i suoi particolari ritmi di lavoro.

Per mesi, la Pausini ha seguito il piano con grande impegno, con un rigore quasi “militare”. In che modo? L’artista ha pesato ogni pasto, ha controllato le porzioni e ha cercato di cedere il meno possibile a sgarri. La Pausini non ha voluto usare medicine o “trucchi”, bensì il suo obiettivo era quello di perdere peso in maniera naturale. “Non voglio mettere nel corpo qualcosa che non conosco“, ha spiegato a tal proposito. Ebbene, i risultati, col tempo, sono arrivati, tanto che è arrivata a perdere ben 20 chili.

Quanti chili ha perso Laura Pausini? Dettagli

Bisogna poi sottolineare che Laura Pausini ha iniziato ad allenarsi tre volte a settimana, con esercizi di tonificazione e attività cardio. Inoltre, negli ultimi mesi, è stata in tour, dove si è esibita sul palco per oltre tre ore, cantando e ballando senza sosta, permettendole di entrare ancora più in forma. Dopo circa un anno, è riuscita a perdere 20 chili, ritrovando un rapporto più sano con il proprio corpo.